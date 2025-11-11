Sorin Cârţu a spus ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte de plecarea de la Universitatea Craiova: "Bă, Mirele, iei şi tu ceva?" - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârţu a spus ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte de plecarea de la Universitatea Craiova: “Bă, Mirele, iei şi tu ceva?”

Publicat: 11 noiembrie 2025, 8:46

Mirel Rădoi, la un meci al Universității Craiova/ Profimedia

Sorin Cârţu a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte ca acesta să plece de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani a decis să-şi încheie al doilea mandat în Bănie după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a din Liga 1.

La anunţul demisiei lui Mirel Rădoi, Mihai Rotaru a dezvăluit că antrenorul a acuzat faptul că a trecut printr-o perioadă foarte stresantă la Universitatea Craiova.

Sorin Cârţu a dezvăluit că a vorbit pe această temă cu Mirel Rădoi şi i-a recomandat acestuia să ia pastile pentru a se calma. Preşedintele oltenilor a declarat, de asemenea, că regretă plecarea antrenorului, care a reuşit să califice echipa în grupa de Conference League în acest sezon.

“Îmi pare rău de ce s-a întâmplat. E un antrenor la care eu țineam mult și îmi pare rău că a luat decizia asta. Discuțiile le-a avut cu domnul Rotaru. E într-un moment de stres maxim. Nu a vorbit nimic cu mine înainte. Era hotărât în ceea ce voia și dorea altă părere. Ce avem noi acum și campionat și Conference, competițiile astea, au fost stresante.

El a avut niște rezultate în ultimul timp cu care nici el n-a fost de acord. Nu a convenit nimănui ce s-a întâmplat în ultimele patru meciuri. Ne doream mai multe meciuri. Dar eu zic că e o reușită ce am făcut în competiția internațională și merita să meargă mai departe. În campionat mai sunt 14 etape, mai erau puncte de recuperat pe care le socotisem să fie ale noastre.

Sunt niște frustrări. E măcinat de niște frustrări. Ce i s-a întâmplat în ultimul timp, mai ales meciurile de campionat. E lipsă de șansă, plus iritări care se observă la cei care au jucat fotbal. Te întâlnești cu oameni care cred că sunt mai deștepți, mai șmecheri, că tu nu te prinzi…

Eu când discutam cu el apropos de emoții îl întrebam: ‘Băi, Mirele, iei și tu ceva pe parcursul jocului? Iei ceva înainte? Trebuie să te ajuți’. Sunt meciurile cu atâta încărcătură. Deciziile arbitrilor, execuțiile jucătorilor tăi și ratări și ghinion. Eu la viața mea am luat roabe de xanax (n.r. medicament calmant)”, a declarat Sorin Cârţu, conform primasport.ro.

