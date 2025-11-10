Mihai Stoica anunță amenzi record la FCSB, după eliminarea lui Daniel Bîrligea: „Vor fi unice” - Antena Sport

FCSB a scos un punct dramatic pe terenul celor de la Hermannstadt, iar jocul roș-albaștrilor a fost dat peste cap de eliminarea lui Daniel Bîrligea, care a primit două cartonașe galbene în câteva minute, pentru proteste.

Gigi Becali a anunțat o amendă record pentru atacantul transferat de la CFR Cluj, iar Mihai Stoica a venit cu completări, după ce a avut o discuție cu patronul echipei.

Mihai Stoica: „Ngezana va lua mai puțini bani la următorul salariu”

Eliminarea lui Daniel Bîrligea l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care l-a luat la țintă pe atacant, dar și pe Florin Tănase și căpitanul Darius Olaru.

Patronul FCSB-ului a transmis că vina îi aparține lui Mihai Stoica, iar președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a confirmat că vor exista sancțiuni dure pentru abaterile disciplinare.

„Nu e cazul să mai angajeze pe cineva pentru menținerea disciplinei, pentru că am convocat de urgență Consiliul de Administrație și am decis să luăm măsuri.