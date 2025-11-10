Mihai Stoica anunță amenzi record la FCSB, după eliminarea lui Daniel Bîrligea: „Vor fi unice” - Antena Sport

FCSB a scos un punct dramatic pe terenul celor de la Hermannstadt, iar jocul roș-albaștrilor a fost dat peste cap de eliminarea lui Daniel Bîrligea, care a primit două cartonașe galbene în câteva minute, pentru proteste.
Gigi Becali a anunțat o amendă record pentru atacantul transferat de la CFR Cluj, iar Mihai Stoica a venit cu completări, după ce a avut o discuție cu patronul echipei.
Mihai Stoica: „Ngezana va lua mai puțini bani la următorul salariu”
Eliminarea lui Daniel Bîrligea l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care l-a luat la țintă pe atacant, dar și pe Florin Tănase și căpitanul Darius Olaru.
Patronul FCSB-ului a transmis că vina îi aparține lui Mihai Stoica, iar președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a confirmat că vor exista sancțiuni dure pentru abaterile disciplinare.
„Nu e cazul să mai angajeze pe cineva pentru menținerea disciplinei, pentru că am convocat de urgență Consiliul de Administrație și am decis să luăm măsuri.
În afară de amenzile care se vor aplica lui Bîrligea… Ngezana era deja ‘pending’ (n.r. pentru că plecase din cantonament înainte de meciul cu Hermannstadt), va lua mai puțini bani la următorul salariu.
Vor fi niște amenzi unice. Vor fi înștiințați după pauza cu echipele naționale. Va fi cumva un act adițional la regulamentul ăla de ordine interioară. Gigi are dreptate. Nu există o echipă care să conteste încontinuu deciziile arbitrilor”.
Mihai Stoica: „N-am realizat că există fotbaliști care nu au urmă de respect pentru noi”
„Îmi asum, e vina mea că nu i-am amendat niciodată. Am zis că dacă din 1992 fac meseria asta și a mers așa… n-am realizat că există fotbaliști care nu au urmă de respect pentru noi. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva.
E picătura care a umplut găleata, că pahare au fost multe. M-am opus, am trecut cu vederea. A fost un mic șantaj. Am zis ‘Hai să iasă bine’ și dacă iese uităm de amenzi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
