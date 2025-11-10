Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jannik Sinner, victorie la pas la Turneul Campionilor. Adversarul italianului a avut probleme medicale - Antena Sport

Home | Tenis | Jannik Sinner, victorie la pas la Turneul Campionilor. Adversarul italianului a avut probleme medicale

Jannik Sinner, victorie la pas la Turneul Campionilor. Adversarul italianului a avut probleme medicale

Daniel Işvanca Publicat: 10 noiembrie 2025, 23:39

Comentarii
Jannik Sinner, victorie la pas la Turneul Campionilor. Adversarul italianului a avut probleme medicale

Jannik Sinner / Getty Images

Jannik Sinner a început cu dreptul la Turneul Campionilor, după ce l-a învins fără mari emoții pe canadianul Felix Auger-Aliassime, sportiv clasat pe locul 8 în ierarhia ATP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italianul a profitat în cadrul acestei dispute și de probleme medicale pe care adversarul său le-a acuzat pe parcursul meciului. Victoria îl ajută pe liderul mondial să se apropie de calificarea în semifinale.

Jannik Sinner, victorie cu Felix Auger-Aliassime la Torino

Jannik Sinner este în formă maximă, iar italianul a demonstrat acest lucru în primul meci de la Turneul Campionilor. Liderul mondial a făcut un joc solid contra lui Felix Auger-Aliassime.

Sinner s-a impus în acest duel în două seturi, scor 7-5, 6-1, la capătul unui meci ce a durat o oră și 38 de minute. Acesta a profitat și de probleme medicale pe care le-a avut canadianul.

Clasament grupă:

1. Alexander Zverev 1 punct

Reclamă
Reclamă

2. Jannik Sinner 1 punct

3. Felix Auger-Aliassime 0 puncte

4. Ben Shelton 0 puncte.

Oraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repedeOraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repede
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
Fanatik.ro
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
23:31
Roberto Mancini, destinaţie surpriză. Cu ce echipă a bătut palma
23:11
Laurenţiu Reghecampf, tun de 500.000 de euro! Ce club este obligat de FIFA să-i dea banii
22:43
Mihai Stoica anunță amenzi record la FCSB, după eliminarea lui Daniel Bîrligea: „Vor fi unice”
22:27
Mihai Neşu, reacţie surpriză în conflictul “Steaua – FCSB”: “E echipa mea, care mi-a rămas în suflet”
21:59
Veste şoc pentru echipa la care joacă Denis Drăguş. Preşedintele clubului, arestat pentru meciuri trucate
21:52
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 6 Presa din Italia a reacționat imediat, după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc: „Arată solid”
Citește și
Cele mai citite
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!