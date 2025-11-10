Jannik Sinner, victorie la pas la Turneul Campionilor. Adversarul italianului a avut probleme medicale - Antena Sport

Jannik Sinner a început cu dreptul la Turneul Campionilor, după ce l-a învins fără mari emoții pe canadianul Felix Auger-Aliassime, sportiv clasat pe locul 8 în ierarhia ATP.

Italianul a profitat în cadrul acestei dispute și de probleme medicale pe care adversarul său le-a acuzat pe parcursul meciului. Victoria îl ajută pe liderul mondial să se apropie de calificarea în semifinale.

Jannik Sinner, victorie cu Felix Auger-Aliassime la Torino

Jannik Sinner este în formă maximă, iar italianul a demonstrat acest lucru în primul meci de la Turneul Campionilor. Liderul mondial a făcut un joc solid contra lui Felix Auger-Aliassime.

Sinner s-a impus în acest duel în două seturi, scor 7-5, 6-1, la capătul unui meci ce a durat o oră și 38 de minute. Acesta a profitat și de probleme medicale pe care le-a avut canadianul.

Clasament grupă:

1. Alexander Zverev 1 punct