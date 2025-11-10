Laurenţiu Reghecampf, tun de 500.000 de euro! Ce club este obligat de FIFA să-i dea banii - Antena Sport

Lovitură financiară dată de Laurenţiu Reghecampf. FIFA a decis că tehnicianul român a fost concediat abuziv de Esperance Sportive de Tunis și a obligat clubul să-i plătească salariile rămase până la finalul contractului.

Laurențiu Reghecampf a câștigat la FIFA litigiul cu clubul Esperance Sportive de Tunis. Forul mondial a decis că echipa tunisiană a reziliat abuziv contractul cu tehnicianul român și a obligat-o să-i plătească antrenorului român peste 470.000 de euro!

Românul a ales se semneze cu Esperance pe 5 noiembrie 2024. Înţelegerea urma să se deruleze până în 2026. Salariul pe care Reghe trebuia să-l încaseze era de 35.000 de euro net pe lună, la care se mai adăugau şi bonusuri.

Tehnicianul a fost demis după doar 3 luni şi jumătate, chair dacă echipa cucerise primul trofeu: Supercupa Tunisiei, iar în campionat se afla pe primul loc.