Mirel Rădoi, criticat după demisie: "Să ai echipa ta, să faci ce vrei tu, să îţi cumperi clubul tău" - Antena Sport

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după 16 etape, dar nu a fost prima tentativă a antrenorului de 44 de ani de a se despărţi de oltenii pe care i-a lăsat pe locul 4 în Liga 1.

Fostul căpitan al Stelei a fost criticat de Ciprian Marica, care consideră că i-a ţinut “în joc de glezne” pe craioveni în ultima perioadă, în care a ameninţat în nenumărate rânduri cu demisia. Până la urma, patronul Rotaru a acceptat-o.

Mirel Rădoi, criticat după demisie de Ciprian Marica

“Vreau să mă abțin, nu de alta, dar… bine că în sfârșit s-a terminat cumva! Că săracii ăia de la Craiova stăteau într-un stres etapă de la etapă, sincer! Discuțiile și faptul că a mai spus de nu știu câte ori că vrea să plece, că pleacă, îi țineau pe cei de acolo într-o alertă continuă și căutau soluții și se tot rugau de el.

Rădoi, care e un tip foarte… dar mai nou așa, îl cunosc pe Rădoi, că am stat atât timp la echipa națională. Poziția asta de antrenor l-a făcut să fie foarte sensibil, foarte dur. Foarte… Cel mai indicat pentru mine, dacă ar fi să îi spun ceva lui Rădoi, bă, ar trebui să îți cumperi clubul tău! Trebuie să ai echipa ta, să faci ce vrei tu. Că altfel ajungi în situații din astea permanent.

El a mai avut o tentativă să cumpere o echipă. Chiar el a și declarat că vrea să cumpere, să asocieze o treabă. E cel mai indicat, că el nu este deloc maleabil, vrea să controleze tot și lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă e echipa ta. Altfel, nu ai cum să faci de unul singur tot ce vrei tu”, a spus Marica, citat de sport.ro.