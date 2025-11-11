Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, criticat după demisie: "Să ai echipa ta, să faci ce vrei tu, să îţi cumperi clubul tău" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi, criticat după demisie: “Să ai echipa ta, să faci ce vrei tu, să îţi cumperi clubul tău”

Mirel Rădoi, criticat după demisie: “Să ai echipa ta, să faci ce vrei tu, să îţi cumperi clubul tău”

Publicat: 11 noiembrie 2025, 8:35

Comentarii
Mirel Rădoi, criticat după demisie: Să ai echipa ta, să faci ce vrei tu, să îţi cumperi clubul tău

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după 16 etape, dar nu a fost prima tentativă a antrenorului de 44 de ani de a se despărţi de oltenii pe care i-a lăsat pe locul 4 în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul căpitan al Stelei a fost criticat de Ciprian Marica, care consideră că i-a ţinut “în joc de glezne” pe craioveni în ultima perioadă, în care a ameninţat în nenumărate rânduri cu demisia. Până la urma, patronul Rotaru a acceptat-o.

Mirel Rădoi, criticat după demisie de Ciprian Marica

“Vreau să mă abțin, nu de alta, dar… bine că în sfârșit s-a terminat cumva! Că săracii ăia de la Craiova stăteau într-un stres etapă de la etapă, sincer! Discuțiile și faptul că a mai spus de nu știu câte ori că vrea să plece, că pleacă, îi țineau pe cei de acolo într-o alertă continuă și căutau soluții și se tot rugau de el.

Rădoi, care e un tip foarte… dar mai nou așa, îl cunosc pe Rădoi, că am stat atât timp la echipa națională. Poziția asta de antrenor l-a făcut să fie foarte sensibil, foarte dur. Foarte… Cel mai indicat pentru mine, dacă ar fi să îi spun ceva lui Rădoi, bă, ar trebui să îți cumperi clubul tău! Trebuie să ai echipa ta, să faci ce vrei tu. Că altfel ajungi în situații din astea permanent.

El a mai avut o tentativă să cumpere o echipă. Chiar el a și declarat că vrea să cumpere, să asocieze o treabă. E cel mai indicat, că el nu este deloc maleabil, vrea să controleze tot și lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă e echipa ta. Altfel, nu ai cum să faci de unul singur tot ce vrei tu”, a spus Marica, citat de sport.ro.

Reclamă
Reclamă

La ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a se despărţi amiabil de Craiova

Chiar dacă în spaţiul public au apărut informaţii despre o clauză de 250.000 de euro, care ar fi trebuit plătită de Mirel Rădoi pentru a pleca de la club, nu s-a mai pus problema de acest lucru.

În timpul conferinţei de presă de luni, Mihai Rotaru a anunţat că a fost vorba despre o înţelegere amiabilă, iar Rădoi nu va fi nevoit să plătească nimic.

Mai mult, patronul celor de la Universitatea Craiova a precizat că Mirel Rădoi a renunţat la salariul pe luna octombrie, dar şi la banii pentru primele zile din luna noiembrie, un total de 20.000 de euro.

Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş NicolaeMeteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
10:35
Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “O prostie”
10:20
Zinedine Zidane a făcut anunţul aşteptat de toată lumea: “În curând”
10:18
Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi
9:38
Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu, “durul empatic” din România
9:38
VideoIlie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc”
9:07
“A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 6 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România