Propunerea incredibilă a lui Gigi Becali, acceptată de Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la naţională înaintea meciului cu Bosnia - Antena Sport

Propunerea lui Gigi Becali a fost acceptată de Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România, duelul “de foc” din preliminariile World Cup 2026. Patronul FCSB-ului a trimis un preot în cantonamentul naţionalei.

România se va duela cu Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45, în deplasare. La trei zile distanţă, “tricolorii” vor înfrunta San Marino pe teren propriu, ultimul meci din grupa preliminară fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Propunerea lui Gigi Becali, acceptată de Mircea Lucescu

Jucătorii au început să vină în cantonamentul naţionalei încă de la finalul săptămânii trecute, după partidele de la echipele de club. “Tricolorii” au început pregătirile pentru duelul cu Bosnia de sâmbătă.

Cu doar câteva zile înaintea partidei cu Bosnia, Gigi Becali i-a propus lui Mircea Lucescu să trimită un preot în cantonamentul naţionalei, conform fanatik.ro. Selecţionerul a acceptat, iar preotul a venit pentru a-i binecuvânta pe jucători şi pentru a sfinţi vestiarul.

Între Mircea Lucescu şi Gigi Becali există o relaţie de prietenie, iar selecţionerul nu a stat mult timp de gânduri şi a acceptat ideea patronului de la FCSB. După victoria cu Austria, latifundiarul din Pipera avea doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce”.