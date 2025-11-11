Propunerea incredibilă a lui Gigi Becali, acceptată de Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la naţională înaintea meciului cu Bosnia - Antena Sport

Propunerea lui Gigi Becali a fost acceptată de Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România, duelul “de foc” din preliminariile World Cup 2026. Patronul FCSB-ului a trimis un preot în cantonamentul naţionalei.
România se va duela cu Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45, în deplasare. La trei zile distanţă, “tricolorii” vor înfrunta San Marino pe teren propriu, ultimul meci din grupa preliminară fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Propunerea lui Gigi Becali, acceptată de Mircea Lucescu
Jucătorii au început să vină în cantonamentul naţionalei încă de la finalul săptămânii trecute, după partidele de la echipele de club. “Tricolorii” au început pregătirile pentru duelul cu Bosnia de sâmbătă.
Cu doar câteva zile înaintea partidei cu Bosnia, Gigi Becali i-a propus lui Mircea Lucescu să trimită un preot în cantonamentul naţionalei, conform fanatik.ro. Selecţionerul a acceptat, iar preotul a venit pentru a-i binecuvânta pe jucători şi pentru a sfinţi vestiarul.
Între Mircea Lucescu şi Gigi Becali există o relaţie de prietenie, iar selecţionerul nu a stat mult timp de gânduri şi a acceptat ideea patronului de la FCSB. După victoria cu Austria, latifundiarul din Pipera avea doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce”.
“Ăsta e meciul lui (n.r. – Mircea Lucescu), câștigat de el. Am fost peste austrieci 2 clase. Nu au jucat nimic, nu au avut nicio ocazie. Dar să vezi ce inspirație a avut el. Pe una i-a făcut-o Dumnezeu. Că s-a accidentat Popescu și l-a băgat pe Ghiță, care a dat cu capul. Și a doua, Louis Munteanu, pe care el l-a băgat, a scos faultul din care s-a dat lovitura din ultimele secunde”, spunea Gigi Becali despre Mircea Lucescu, după România – Austria 1-0.
Lotul României pentru dubla cu Bosnia şi San Marino
Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)
Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)
Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)
Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)
