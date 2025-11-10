Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Roberto Mancini, destinaţie surpriză. Cu ce echipă a bătut palma - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Roberto Mancini, destinaţie surpriză. Cu ce echipă a bătut palma

Roberto Mancini, destinaţie surpriză. Cu ce echipă a bătut palma

Radu Constantin Publicat: 10 noiembrie 2025, 23:31

Comentarii
Roberto Mancini, destinaţie surpriză. Cu ce echipă a bătut palma

Roberto Mancini / Profimedia

După câteva zile de negocieri intense, Roberto Mancini, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei, a acceptat oferta de a deveni noul antrenor al echipei qatariene Al Sadd, anunţă Gazzeta dello Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În angajament va fi inserată o clauză potrivit căreia Roberto Mancini poate pleca fără să plătească vreo compensație în cazul în care primește o ofertă tentantă în vara lui 2026. Mancini spera să primească vreo ofertă din Italia, dar – rămas fără angajament de aproape un an- tehnicianul a ales în cele din urmă banii din Golf.

Roberto Mancini era liber de contract din octombrie 2024, când a renunțat la funcția de selecționer al Arabiei Saudite. La nivel de echipe de club, Roberto Mancini a antrenat: Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray și Zenit.

Al Sadd ocupă în prezent locul 6 în clasament, cu un bilanț de 4 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
Fanatik.ro
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
23:39
Jannik Sinner, victorie la pas la Turneul Campionilor. Adversarul italianului a avut probleme medicale
23:11
Laurenţiu Reghecampf, tun de 500.000 de euro! Ce club este obligat de FIFA să-i dea banii
22:43
Mihai Stoica anunță amenzi record la FCSB, după eliminarea lui Daniel Bîrligea: „Vor fi unice”
22:27
Mihai Neşu, reacţie surpriză în conflictul “Steaua – FCSB”: “E echipa mea, care mi-a rămas în suflet”
21:59
Veste şoc pentru echipa la care joacă Denis Drăguş. Preşedintele clubului, arestat pentru meciuri trucate
21:52
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 6 Presa din Italia a reacționat imediat, după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc: „Arată solid”
Citește și
Cele mai citite
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!