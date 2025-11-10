Roberto Mancini, destinaţie surpriză. Cu ce echipă a bătut palma - Antena Sport

După câteva zile de negocieri intense, Roberto Mancini, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei, a acceptat oferta de a deveni noul antrenor al echipei qatariene Al Sadd, anunţă Gazzeta dello Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În angajament va fi inserată o clauză potrivit căreia Roberto Mancini poate pleca fără să plătească vreo compensație în cazul în care primește o ofertă tentantă în vara lui 2026. Mancini spera să primească vreo ofertă din Italia, dar – rămas fără angajament de aproape un an- tehnicianul a ales în cele din urmă banii din Golf.

Roberto Mancini era liber de contract din octombrie 2024, când a renunțat la funcția de selecționer al Arabiei Saudite. La nivel de echipe de club, Roberto Mancini a antrenat: Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray și Zenit.

Al Sadd ocupă în prezent locul 6 în clasament, cu un bilanț de 4 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri.