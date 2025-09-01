Csikszereda - Oţelul 1-1. Formaţia lui Robert Ilyeş nu mai e lanterna clasamentului în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Csikszereda – Oţelul 1-1. Formaţia lui Robert Ilyeş nu mai e lanterna clasamentului în Liga 1

Publicat: 1 septembrie 2025, 20:01

Imagine din meciul Csikszereda - Oţelul 1-1 - Sport Pictures

Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a opta din Liga 1.

La Miercurea Ciuc oaspeţii au deschis scorul, în minutul 31, prin Joao Paulo, care a înscris cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Bană. Gazdele au replicat prin şutul lui Ferenczi, din minutul 42, scos de sub transversal de portarul gălăţenilor, Iustin Popescu.

Csikszereda – Oţelul 1-1

Gazdele au jucat mult mai bine în repriza secundă, când au pus presiune pe apărarea gălăţeană. Anderson Ceara a egalat în minutul 49, cu un şut din afara careului. Până la final ciucanii au rămas în zece, din minutul 90, atunci când Bodo a avut o intervenţie dură, a primit galben, însă arbitrul George Găman a fost chemat la VAR şi, după verificare, a schimbat culoarea cartonaşului.

S-a terminat la egalitate, Csikszereda – Oţelul 1-1, iar elevii lui Balint ajung la al patrulea egal în opt etape şi ocupă locul 9, cu 10 puncte. Csikszereda a reuşit al doilea punct în Superligă şi a părăsit ultima poziţie a clasamentului, fiind a 15-a.

CSIKSZEREDA: E. Pap – Bloj, Vegh, Palmeş, Ferenczi – Anderson Ceara (Jebari 86), Bodo, Vereş, B. Szabo (Szalay 76) – Eppel, Dolny (Csuros 90+1). ANTRENOR: Robert Ilyeş

OŢELUL GALAŢI: I. Popescu – Zhelev, Manuel Lopes (Murria 46), P. Iacob (Pedro Nuno 79), Kazu (A. Ciobanu 27) – Joao Lameira, Zivulic – Joao Paulo, Bană (M. Frunză 79), Andrezinho (Paulinho 58) – Patrick. ANTRENOR: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Dolny 71 / P. Iacob 15, Zivulic 56, Joao Paulo 71

Cartonaş roşu: Zoltan-Efraim Bodo (CSikszereda) min. 90

Arbitri: George Găman – Vasile Marinescu, Ionuţ Bobe

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Claudiu Marcu

