Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo - Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională - Antena Sport

Jandarmeria anunţă că 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal. Derby-ul dintre Dinamo şi Rapid se va disputa duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională.

Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 18:30, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, alături de un document de identitate în format fizic sau electronic.

Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid

Accesul suporterilor echipei FC Dinamo 1948 Bucureşti în complexul sportiv se va face prin bd. Pierre de Coubertin şi str. Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II şi pentru Peluza I Nord, în timp ce accesul suporterilor echipei FC Rapid Bucureşti se va face prin bd. Basarabia, pentru Peluza II Sud.

Accesul suporterilor se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, după efectuarea unui control riguros efectuat de către Jandarmerie şi societatea specializată de protecţie şi pază.

Din raţiuni de siguranţă, Jandarmeria recomandă suporterilor oaspeţi să nu poarte şi să nu afişeze însemne ale echipei FC Rapid Bucureşti în alte zone ale stadionului, decât cea din Peluza II Sud, care este special destinată acestora.