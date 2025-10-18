Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo - Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională - Antena Sport

Închide meniul
Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo - Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională

Home | Fotbal | Liga 1 | Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională

Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională

Publicat: 18 octombrie 2025, 14:05

Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională

Fanii lui Dinamo, în timpul unui meci/ Hepta

Jandarmeria anunţă că 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal. Derby-ul dintre Dinamo şi Rapid se va disputa duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională.

Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 18:30, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, alături de un document de identitate în format fizic sau electronic.

Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid

Accesul suporterilor echipei FC Dinamo 1948 Bucureşti în complexul sportiv se va face prin bd. Pierre de Coubertin şi str. Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II şi pentru Peluza I Nord, în timp ce accesul suporterilor echipei FC Rapid Bucureşti se va face prin bd. Basarabia, pentru Peluza II Sud.

Accesul suporterilor se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, după efectuarea unui control riguros efectuat de către Jandarmerie şi societatea specializată de protecţie şi pază.

Din raţiuni de siguranţă, Jandarmeria recomandă suporterilor oaspeţi să nu poarte şi să nu afişeze însemne ale echipei FC Rapid Bucureşti în alte zone ale stadionului, decât cea din Peluza II Sud, care este special destinată acestora.

70 de suporteri, interzişi la Dinamo – Rapid

Un număr de 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal, sens în care posibila lor încercare de a intra în incinta arenei sportive constituie infracţiune, potrivit prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă.

Totodată, li se recomandă suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, cu menţiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancţionată cu fermitate de către forţele de ordine. Astfel, cei care comit fapte antisociale vor fi identificaţi pe loc sau ulterior jocului sportiv în vederea sancţionării conform cadrului legal în vigoare.

Comentarii


