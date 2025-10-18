Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea: "Mi-aş dori să facă acelaşi efort şi când joacă pentru FCSB" - Antena Sport

Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după prestaţia atacantului din victoria României cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026. Oficialul campioanei a recunoscut că şi-ar dori ca atacantul să facă acelaşi efort şi când joacă pentru echipa de club.

Daniel Bîrligea a fost titular în duelul “de foc” cu Austria, fiind înlocuit în repriza a doua de Louis Munteanu. Atacantul FCSB-ului a avut o prestaţie excelentă.

Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea

Totuşi, Mihai Stoica nu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Bîrligea. Oficialul campioanei a subliniat că în trecut, când atacantul era convocat de Mircea Lucescu, mereu apăreau probleme în privinţa accidentărilor.

“Mi-aș dori din toată inima să facă același efort și când joacă la noi. Așa a fost la început. Acum a avut și meciuri în care parcă nu a mai dat totul așa cum o făcea înainte, dar pentru el, chiar dacă nu a marcat, a jucat foarte bine. Chiar dacă a ieșit la 0-0 și s-a terminat 1-0, cred că efortul pe care l-a depus și evoluția avută pot însemna un restart.

De câte ori s-a dus la națională au fost probleme, acum a fost bine. Sper să fie acum un restart și pentru noi. Pe mine mă interesează evoluția și atitudinea jucătorilor la noi. De ce să mint să spun că mă interesează echipa națională mai mult decât FCSB?”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.