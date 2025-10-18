Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea: "Mi-aş dori să facă acelaşi efort şi când joacă pentru FCSB" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea: “Mi-aş dori să facă acelaşi efort şi când joacă pentru FCSB”

Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea: “Mi-aş dori să facă acelaşi efort şi când joacă pentru FCSB”

Publicat: 18 octombrie 2025, 14:22

Comentarii
Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea: Mi-aş dori să facă acelaşi efort şi când joacă pentru FCSB

Daniel Bîrligea, într-un meci pentru FCSB / Profimedia Images

Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după prestaţia atacantului din victoria României cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026. Oficialul campioanei a recunoscut că şi-ar dori ca atacantul să facă acelaşi efort şi când joacă pentru echipa de club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea a fost titular în duelul “de foc” cu Austria, fiind înlocuit în repriza a doua de Louis Munteanu. Atacantul FCSB-ului a avut o prestaţie excelentă.

Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea

Totuşi, Mihai Stoica nu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Bîrligea. Oficialul campioanei a subliniat că în trecut, când atacantul era convocat de Mircea Lucescu, mereu apăreau probleme în privinţa accidentărilor.

“Mi-aș dori din toată inima să facă același efort și când joacă la noi. Așa a fost la început. Acum a avut și meciuri în care parcă nu a mai dat totul așa cum o făcea înainte, dar pentru el, chiar dacă nu a marcat, a jucat foarte bine. Chiar dacă a ieșit la 0-0 și s-a terminat 1-0, cred că efortul pe care l-a depus și evoluția avută pot însemna un restart.

De câte ori s-a dus la națională au fost probleme, acum a fost bine. Sper să fie acum un restart și pentru noi. Pe mine mă interesează evoluția și atitudinea jucătorilor la noi. De ce să mint să spun că mă interesează echipa națională mai mult decât FCSB?”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Daniel Bîrligea este jucător de bază la FCSB, fiind cotat la suma de 5 milioane de euro. În acest sezon, atacantul de 25 de ani a reuşit să marcheze cinci goluri în cele 15 partide bifate în toate competiţiile, oferind şi trei pase decisive.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Observator
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi la conferință după explozia blocului din Rahova. Video
Fanatik.ro
„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi la conferință după explozia blocului din Rahova. Video
14:05
Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională
13:11
“Asta e arma secretă”. Costel Gâlcă, mesaj categoric înainte de Dinamo – Rapid: “Nu există favorită”
12:45
Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali: “Mi-a mulţumit”
12:06
Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu
11:51
Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: “Ca un prieten”
11:31
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”