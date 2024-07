Cum a explicat Costel Gâlcă faptul că nu l-a titularizat pe Alex Mitriţă în FC Hermannstadt - Universitatea Craiova - Antena Sport

Iată cum a explicat Costel Gâlcă faptul că nu l-a titularizat pe Alex Mitriţă în FC Hermannstadt – Universitatea Craiova. Oltenii au început cu stângul noul sezon din Liga 1, după ce au remizat la Sibiu, pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 0-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă a surprins încă din debutului meciului, atunci când l-a lăsat pe Alex Mitriţă pe banca de rezerve. În cele din urmă, Mitriţă a fost introdus în minutul 60 al partidei. Înaintea partidei au apărut mai multe variante, dar antrenorul oltenilor a făcut lumină după fluierul final.

Cum a explicat Costel Gâlcă faptul că nu l-a titularizat pe Alex Mitriţă în FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

Costel Gâlcă a declarat că au fost jucători care ar fi trebuit să joace încă din primul minut la Sibiu, dar aceştia nu au fost 100% din punct de vedere fizic, fără să îl numească pe Mitriţă.

Întrebat şi dacă este dificil vestiarul echipei pe care o antrenează, Costel Gâlcă a avut un mesaj clar pentru jucătorii săi:

„Prima rerpiză am jucat foarte slab, ei au avut o repriză bună. Puteau să marcheze din ocaziile pe care le-au avut. În a doua repriză ne-am organizat mai bine, am vrut mai mult. Păcat că nu am marcat. Avem nevoie de mai mult timp să fim constanţi în joc.