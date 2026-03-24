Cum a jucat Kader Keita în CFR – Rapid după ce a lovit o femeie cu mașina? “N-ai cum să faci asta”

Victor Angelescu, preșdintele și acționarul minoritar de la Rapid, a oferit câteva declarații despre situația lui Kader Keita în cadrul unei emisiuni. Închizătorul ivorian a jucat în jur de 30 de minute în înfrângerea suferită de giuleșteni contra CFR-ului, prima sa apariție pe gazon după ce a lovit o femeie cu mașina pe trecerea de pietoni.
Kader Keita a fost implicat la începutul lunii martie într-un accident rutier grav. Pe data de 3 martie, fotbalistul Rapidului a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat de la locul accidentului, după care a stat 24 de ore în arest preventiv. După prima decizie a instanței, Keita a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Victor Angelescu: ” N-ai cum să-i iei dreptul la muncă”
La aproximativ trei săptămâni după evenimentul în care a fost implicat jucătorul din Coasta de Fildeș, acesta a revenit pe teren în partida dintre CFR și Rapid, în care a intrat în minutul 63 în locul lui Constantin Grameni. Recent, Victor Angelescu a vorbit despre situația lui Keita și a explicat și de ce clubul a decis să îl folosească în continuare, în ciuda faptului că ar putea să ajungă la închisoare în cel mai rău scenariu pentru el.
Președintele și acționarul minoritar al alb-vișiniilor consideră că dacă echipa nu îl va folosi pe închizătorul de 25 de ani, acest lucru s-ar echivala cu luarea dreptului la muncă. Angelescu a vorbit și despre starea victimei, care ar fi aceeași ca săptămâna trecută.
“S-a descurcat foarte bine la antrenamente. Costel chiar îmi spusese cu o săptămână înainte că nu l-a mai văzut de mult timp să se antreneze așa de bine și de asta l-a și băgat cred că vreo 20 de minute.
Va urma un proces de lungă durată, iar cu cât va trece timpul, cu atât va fi și el din ce în ce mai bine la nivel mental. Mă aștept să dureze minim un an de zile până se va lua o decizie în acest proces și atunci n-ai cum să-i iei dreptul la muncă atât timp cât e sub contract cu clubul.
Din ce știu, starea victimei este similară cu ce se întâmpla și săptămâna trecută. (n.r. – Deci este în stare gravă) Da. Nu-mi place să mă exprim dar înțeleg ca e undeva la 50-50. Nimeni nu-ți spune procente, dar asta e ce am putut eu să înțeleg“, a spus oficialul giuleștenilor, potrivit primasport.ro.
Venit în acest sezon de la CFR Cluj în schimbul a 200 de mii de euro, Keita e un om de bază în lotul Rapidului, fiind titular în 24 din cele 27 de meciuri în care a jucat.
