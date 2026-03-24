Cum a jucat Kader Keita în CFR – Rapid după ce a lovit o femeie cu mașina? “N-ai cum să faci asta”

Victor Angelescu, preșdintele și acționarul minoritar de la Rapid, a oferit câteva declarații despre situația lui Kader Keita în cadrul unei emisiuni. Închizătorul ivorian a jucat în jur de 30 de minute în înfrângerea suferită de giuleșteni contra CFR-ului, prima sa apariție pe gazon după ce a lovit o femeie cu mașina pe trecerea de pietoni.

Kader Keita a fost implicat la începutul lunii martie într-un accident rutier grav. Pe data de 3 martie, fotbalistul Rapidului a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat de la locul accidentului, după care a stat 24 de ore în arest preventiv. După prima decizie a instanței, Keita a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Victor Angelescu: ” N-ai cum să-i iei dreptul la muncă”

La aproximativ trei săptămâni după evenimentul în care a fost implicat jucătorul din Coasta de Fildeș, acesta a revenit pe teren în partida dintre CFR și Rapid, în care a intrat în minutul 63 în locul lui Constantin Grameni. Recent, Victor Angelescu a vorbit despre situația lui Keita și a explicat și de ce clubul a decis să îl folosească în continuare, în ciuda faptului că ar putea să ajungă la închisoare în cel mai rău scenariu pentru el.

Președintele și acționarul minoritar al alb-vișiniilor consideră că dacă echipa nu îl va folosi pe închizătorul de 25 de ani, acest lucru s-ar echivala cu luarea dreptului la muncă. Angelescu a vorbit și despre starea victimei, care ar fi aceeași ca săptămâna trecută.

“S-a descurcat foarte bine la antrenamente. Costel chiar îmi spusese cu o săptămână înainte că nu l-a mai văzut de mult timp să se antreneze așa de bine și de asta l-a și băgat cred că vreo 20 de minute.