Cum a reacționat Gigi Becali când a auzit că Marius Șumudică e aproape să-și dea demisia de la Rapid: „Nici pe ei să nu-i bați!” - Antena Sport

„Două reprize diametral opuse. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii rarisime, am avut bară, au scos de pe linia porții.

Apoi, începem repriza foarte prost, un șut în blocaj, nu urmărim, se face 1-0. După, ne-am deschis. Am avut ocazii foarte mari să marcăm. Nu am reușit să marcăm și fotbalul te pedepsește.

N-am avut o discuție aprinsă, am fost foarte calm, veți afla zilele viitoare ce am spus în vestiar.

Mai contează cu cine joci? Am jucat cu ultima clasată și nu am putut să câștigăm, nu mai contează cu cine joci. E foarte strâns, pierzi un meci, ești la retrogradare, câștigi un meci, ești aproape de play-off. Nu știu ce să zic de play-off, dacă nu ne trezim să facem puncte, va fi foarte greu„, a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.