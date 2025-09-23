Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională: "Totul e pe bani" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională. Mijlocaşul de 30 de ani a decis să nu mai îmbrace tricoul României, deşi a fost convocat în lotul lărgit pentru partidele cu Moldova şi Austria de luna viitoare.

Gigi Becali l-a felicitat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată, ţinând cont de ce s-a întâmplat la ultima acţiune a naţionalei. Mijlocaşul a făcut deplasarea din China şi a evoluat doar 17 minute în amicalul pierdut cu Canada, scor 0-3.

Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională

Totodată, Gigi Becali a declarat că totul se rezumă la partea financiară, iar Alexandru Mitriţă este mulţumit la Zhejiang, formaţie la care evoluează în China.

“Este un jucător valoros, eu dacă eram, aşa făceam. Omul, bravo lui, îl felicit că are demnitate. Sunt cel mai valoros jucător, mă chemi tocmai din China, să nu stau cu familia liniştit, şi mă ţii pe bancă. Foarte bine a făcut omul, să se plimbe pe aici, ore în şir. Foarte bine a făcut.

Totul în lumea asta e doar pe bani, e şi o anumită demnitate. Dar totul e pe bani. Adică, dacă el câştigă bani din China, să-mi văd de treaba mea. Dacă am 24 de ani, mă duc la echipa naţională dar tot pentru bani, că mă vede lumea. Totu-i pe bani”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.