Cum a reacţionat Marius Şumudică, după ce Dan Şucu a anunţat numele noului antrenor de la Rapid! Sfatul dat imediat - Antena Sport

„Şumudică mai trebuie să facă şcoală, mai trebuie să ia nişte grade ca să îi dea Şucu bagheta. I-a spus Şucu că nu e de talia lui Becali. (Şumudică: O să mă pregătesc, domnule Becali!) Eu ştii de ce nu am plecat? Am avut ofertă la Liverpool… pentru Lucescu am stat. Am renunţat la 30 de milioane de la Liverpool ca să mă lupt cu Lucescu. Mi-ar fi plăcut să vină Şumudică la Rapid.

Am înţeles că domnul Şucu a zis că îţi vine şi ţie rândul după Lennon. Eu am vorbit cu Şucu, a zis că vrea să schimbe… nu de echipă este, nu are un club. Nu îi place antrenor, staff, nu ştiu… mi-a spus: ‘Ştii că până la urmă dictatura pe care o faci, aşa trebuie în România!’. Atât mi-a spus. A zis că e mai bine dictatură.

Eu mă rugam să nu îl pună pe Şumudică, că aveam lupte grele cu el. Lui îi merge bibilica la tot felul de şmecherii fotbalistice. Până vine Şumi ajunge Rapid la vreo 25 de puncte…„, a declarat Gigi Becali la primasport.ro.