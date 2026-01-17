Cum i-a numit tatăl lui Louis Munteanu pe şefii lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA - Antena Sport

Tatăl lui Louis Munteanu, Gabi Munteanu, a dezvăluit că a avut o discuţie cu fiul lui în care i-a transmis să încheie conturile ok cu CFR Cluj, fosta lui echipă.

Chiar dacă au existat anumite tensiuni între Louis Munteanu (23 de ani) şi fostul său club, CFR, în perioada în care acesta a evoluat la echipa din Gruia, tatăl atacantului i-a numit “oameni cu caracter” pe cei din conducerea formaţiei ardelene.

Tatăl lui Louis Munteanu, despre conducătorii lui CFR Cluj: “Oameni cu caracter, puternici”

“Asta l-am învățat mereu, să-și lase o ușă deschisă. Unde merge, indiferent de antrenori, președinți, patroni. În viața de fotbalist te poți lovi oricând de oamenii alături de care ai lucrat. Cei de la Cluj au fost super-ok cu noi, de la Dan Petrescu, la Iuliu Mureșan, Marius Bilașco, Daniel Pancu și Ioan Varga.

Sunt oameni cu caracter, puternici. Nu poți pleca așa… Așa suntem noi, este calitatea noastră. Și ei au fost corecți cu noi. Au fost mici divergențe, dar sunt așa de la jucător la conducere”, a declarat tatăl lui Louis Munteanu, Gabi Munteanu, pentru digisport.ro.

Louis Munteanu ar putea debuta într-un meci oficial pentru DC United pe 22 februarie, când echipa sa o întâlnește pe teren propriu pe Philadelphia Union.