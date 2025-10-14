Fiul lui Elias Charalambous visează să joace la FCSB: "Poate mă va antrena tata" - Antena Sport

Panagiotis Charalambous, fiul lui Elias Charalambous, antrenorul campioanei FCSB, a jucat marţi în meciul amical dintre România U19 şi Cipru U19. Partida care s-a disputat la Centrul Naţional de Fotbal Buftea s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 2-1.
Aceasta a fost a doua partidă dintre cele două echipe din ultimele zile. Vineri, la Voluntari, România U19 a câştigat cu 3-1.
Panagiotis Charalambous vrea să joace la FCSB: “Poate mă va antrena tata într-o zi”
Panagiotis Charalambous a fost urmărit din tribune de tatăl său, Elias Charalambous. Faptul că tatăl său a fost în public a reprezentat un sentiment plăcut pentru tânărul de 18 ani care este legitimat la Pafos, formaţia la care evoluează internaţionalul român Vlad Dragomir. Fiul lui Charalambous evoluează însă la juniori şi a prins 90 de minute în partida cu Bayern Munchen din UEFA Youth League.
La finalul meciului cu România U19, Panagiotis Charalambous a reucunoscut că şi-ar dori să fie antrenat de tatăl său şi visează să joace la o echipă precum FCSB:
“(n.r. Cum a fost să joci cu tatăl tău în tribune?) A fost un sentiment plăcut să ştiu că se uită la meci. Mi-a zis să mă bucur de meci şi am făcut-o. O victorie e o victorie. Suntem puternici şi cred că putem face multe lucruri.
Da, l-am văzut pe Dragomir cu Austria şi a fost foarte bun.
Da, poate mă va antrena tata într-o zi. Da, visez să joc la Steaua (n.r. FCSB)”, a declarat Panagiotis Charalambous.
- Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro!
- Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu
- Veste teribilă pentru FCSB. Titularul care riscă să rateze tot sezonul, după accidentarea suferită
- Un fost președinte de la Dinamo, făcut praf de un jucător emblematic al alb-roșiilor: “Nu ți-e, mă, rușine?”
- Acord total între Dinamo şi Rapid, înainte de marele derby. Decizia luată de cele două cluburi