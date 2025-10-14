Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro! - Antena Sport

Transferul lui Florinel Coman încă îi dă dureri de cap lui Gigi Becali. Fotbalistul a fost vândut de FCSB la Al-Gharafa, dar Gigi Becali nu a primit încă banii. Cum s-a ajuns aici? Clubul Al-Gharafa a livrat banii, dar într-un alt cont fantomă, oferit de niște hackeri din Vietnam care s-au dat drept oficiali FCSB.

FIFA a decis ca suma totală pe care FCSB ar trebui să o încaseze de la Al-Gharafa este de 6 milioane de euro, în final. Decizia a fost anunţată la finalul lunii septembrie. Banii nu au ajuns încă în conturile latifundiarului, dar patronul FCSB crede că banii vor fi viraţi în scurt timp.

“Banii pentru Florinel Coman sunt ca și primiți. Nu îmi fac probleme, e o hotărâre judecătoarească. Nici nu știu dacă au intrat în cont, nu cred”, a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Florinel Coman are salariu de 2 milioane de euro

La Al-Gharafa, Florinel Coman se bucură de un salariu impresionant, de 2 milioane de euro pe sezon. În perioda în care fostul fotbalist al FCSB a jucat la Cagliari, formaţia italiană a achitat jumătate din banii de salariu, aproximativ 170.000 de euro pe lună. O sumă pe care nu orice club şi-o permite.