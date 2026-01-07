Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian - Antena Sport

Închide meniul
Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian

Daniel Işvanca Publicat: 7 ianuarie 2026, 19:52

Mario Balotelli / Profimedia

Mario Balotelli a rămas liber de contract în vara anului 2025, când contractul său cu Genoa a expirat, dar controversatul fotbalist italian nu s-a gândit la retragerea din activitate.

Mai mult decât atât, Super-Mario a luat o decizie în premieră pentru cariera sa. Acesta a semnat cu o formația din afara Europei, dintr-un eșalon inferior.

Mario Balotelli revine în fotbal

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat miercuri că Mario Balotelli a ajuns la un acord cu Al-Ittifaq, formația din al doilea eșalon al campionatului din Emiratele Arabe Unite.

Aflată pe ultimul loc în liga a doua, echipa din Emirate i-a pus la dispoziție lui Balotelli un contract valabil pe doi ani și jumătate, aceasta fiind prima aventură în afara Europei pentru fostul jucător de la AC Milan.

Impresarul lui Super-Mario a făcut acuzații dure la adresa celor de la Genoa, precizând că aceștia nu i-au oferit condițiile necesare lui Mario pentru a reveni în elita fotbalului european.

  • Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor, FC Sion și Genoa sunt echipele pentru care a evoluat
  • 400.000 de euro este cota de piață a fotbalistului italian

1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 4 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 6 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
