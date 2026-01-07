Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian - Antena Sport

Mario Balotelli a rămas liber de contract în vara anului 2025, când contractul său cu Genoa a expirat, dar controversatul fotbalist italian nu s-a gândit la retragerea din activitate.

Mai mult decât atât, Super-Mario a luat o decizie în premieră pentru cariera sa. Acesta a semnat cu o formația din afara Europei, dintr-un eșalon inferior.

Mario Balotelli revine în fotbal

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat miercuri că Mario Balotelli a ajuns la un acord cu Al-Ittifaq, formația din al doilea eșalon al campionatului din Emiratele Arabe Unite.

Aflată pe ultimul loc în liga a doua, echipa din Emirate i-a pus la dispoziție lui Balotelli un contract valabil pe doi ani și jumătate, aceasta fiind prima aventură în afara Europei pentru fostul jucător de la AC Milan.

Impresarul lui Super-Mario a făcut acuzații dure la adresa celor de la Genoa, precizând că aceștia nu i-au oferit condițiile necesare lui Mario pentru a reveni în elita fotbalului european.