Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian - Antena Sport

Mario Balotelli a rămas liber de contract în vara anului 2025, când contractul său cu Genoa a expirat, dar controversatul fotbalist italian nu s-a gândit la retragerea din activitate.
Mai mult decât atât, Super-Mario a luat o decizie în premieră pentru cariera sa. Acesta a semnat cu o formația din afara Europei, dintr-un eșalon inferior.
Mario Balotelli revine în fotbal
Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat miercuri că Mario Balotelli a ajuns la un acord cu Al-Ittifaq, formația din al doilea eșalon al campionatului din Emiratele Arabe Unite.
Aflată pe ultimul loc în liga a doua, echipa din Emirate i-a pus la dispoziție lui Balotelli un contract valabil pe doi ani și jumătate, aceasta fiind prima aventură în afara Europei pentru fostul jucător de la AC Milan.
Impresarul lui Super-Mario a făcut acuzații dure la adresa celor de la Genoa, precizând că aceștia nu i-au oferit condițiile necesare lui Mario pentru a reveni în elita fotbalului european.
- Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor, FC Sion și Genoa sunt echipele pentru care a evoluat
- 400.000 de euro este cota de piață a fotbalistului italian
Balotelli ha firmato con l'Al-Ittifaq Fc: contratto di due anni e mezzo
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 7, 2026
- Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro
- Barcelona – Bilbao LIVE TEXT (21:00). Prima semifinală a Supercupei Spaniei. Echipele de start
- Denis Drăguş are o nouă echipă! Cu cine a bătut palma internaţionalul român
- Echipa care poate câștiga Cupa Africii fără victorie! Țara e sub dictatură militară, antrenorul face înconjurul Pământului
- Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: “Sper să mai am câteva”. Anunţ despre viitorul său