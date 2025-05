Cum l-a numit Mirel Rădoi pe naşul lui, Gigi Becali! Cei doi sunt rivali în campionat - Antena Sport

Universitatea Craiova mai păstrează doar şanse matematice la titlu în urma înfrângerii cu Rapid. Mirel Rădoi a spus anterior că, dacă nu va reuşi să cucerească titlul nici în sezonul următor, va pleca de la Craiova.

Rădoi a vorbit, recent, despre mai multe schimbări pe care are de gând să le facă la Universitatea Craiova după ce se termină campionatul. Printre nemulţumirile pe care le are se află şi faptul că echipa lui are interi doar de acelaşi profil. Rădoi puncta că strategia în privinţa lotului nu a fost făcută de el.

Preşedintele oltenilor, Sorin Cârţu, a rămas impresionat după ce l-a văzut pe Rădoi cu lacrimi în ochi. El a spus că de un astfel de antrenor are nevoie Universitatea Craiova pentru a câştiga campionatul.

Obiectivul principal al Universităţii Craiova, după ce titlul a fost pierdut în mare parte, este calificarea în cupele europene. Craiova trebuie să prindă unul din primele 4 locuri în play-off pentru a merge la barajul pentru Conference League. În acest moment Craiova e pe locul 3 în Liga 1.