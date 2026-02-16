Sorin Cârțu a spus care este marea sa dorință, după victoria cu FCSB: „Și ei și-ar dori să luăm noi campionatul” - Antena Sport

Universitatea Craiova a răpus FCSB-ul în Bănie, la doar câteva zile după ce a eliminat formația antrenată de Elias Charalambous din Cupa României. Oltenii au prins curaj și speră să cucerească în cele din urmă titlul.
Sorin Cârțu a vorbit despre victoria de pe ”Oblemenco” și a recunoscut că una dintre marile sale dorințe este ca gruparea roș-albastră să ajungă și ea în play-off.
Sorin Cârțu exultă după Universitatea Craiova – FCSB 1-0
Victoria Craiovei contra celor de la FCSB l-a entuziasmat pe Sorin Cârțu, care speră la un sezon de vis pentru formația antrenată de Filipe Coelho. Oficialul din Bănie a vorbit despre jocul câștigat cu scorul de 1-0.
În același timp, acesta a recunoscut că prezența FCSB-ului în play-off ar dinamita și mai tare lupta pentru titlu, asta deși consideră că actuala campioană are șanse mici să cucerească un nou trofeu.
„Dacă îi aveam pe Baiaram și pe Nsimba în repriza a doua îi țineam mai departe de poarta noastră. Că s-a văzut o diferență. În prima repriză am jucat mai bine decât FCSB, dar au avut câteva zvâcniri care puteau însemna ceva. Dacă nu era atent portarul sau dacă Cisotti avea mai multă șansă când a șters mingea aia cu capul. Dar am avut o primă repriză bună și o puteam termina într-un avantaj mai mare.
Apoi, repriza a doua a fost mai echilibrată, a intrat și FCSB în joc, cu mai multe riscuri, iar, pe final, chiar au avut două ocazii foarte periculoase prin Bîrligea. Dar era puțin greu pentru FCSB să bată la Craiova. Pentru că doar Bîrligea a jucat. E un atacant foarte bun. Mi-a plăcut modul lui de acționare în teren și a încercat cam de unul singur să facă față la ceea ce ne-am propus noi”.
Sorin Cârțu: „E un entuziasm mare”
„Un meci foarte bun, cu o primă repriză consistentă. Se vede că tot ce am făcut sezonul ăsta, cu jocurile de Conference, experiența internațională ne face bine. Știm să abordăm mai bine meciurile astea. În anii trecuți, când întâlneam CFR, FCSB, cine era mai tare, era foarte greu.
În săptămâna asta am avut două meciuri foarte importante și pentru campionat și pentru cupă și le-am trecut așa cum trebuia. Cu un meci egal în cupă și ne-am menținut pe 1 și cu această victorie. Deși, în cupă, poate era mai bine să fim pe 2, poate prindeam alt traseu. Dacă batem pe CFR ne ducem la Dinamo acasă. Dar așa ne e scris nouă să fie mai greu anul ăsta. Poate ne ține mult mai conectați. E un entuziasm mare după ce am făcut.
Când ești supărat nu prea dormi că ești nervos, când ești bucuros nu dormi că ești prea fericit. Așa mi s-a întâmplat și mie azi noapte. Trebuie să ne revenim cu picioarele pe pământ și să nu facem niciun pas greșit în meciurile astea”.
Sorin Cârțu vrea FCSB în play-off
„Să vă spun un paradox. Dacă am ajunge la 60-62 de puncte, mi-aș dori FCSB în play-off. Ar fi distanța destul de mare. Ei ar face maximum 49. Ar fi 6-7 puncte la înjumătățire, dar FCSB ar fi un adversar foarte tare în play-off și foarte bun pentru celelalte adversare care ar spera la campionat.
Ei nu ar veni doar cu prezența să fie pe locul 6, că nu asta aveau în gând să scape de la retrogradare. Și ar trage pentru locul 2-3. Nu mai vorbesc că ar avea în minte chiar locul 1. Bine, dacă am pierde noi 7 puncte, să ne ia fața, înseamnă că nu am merita să luăm campionatul. Dar mi i-aș dori în play-off. Și sunt convins că și ei și-ar dori să luăm noi campionatul, nu Dinamo sau Rapid”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit fanatik.ro.
