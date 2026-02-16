Sorin Cârțu a spus care este marea sa dorință, după victoria cu FCSB: „Și ei și-ar dori să luăm noi campionatul” - Antena Sport

Universitatea Craiova a răpus FCSB-ul în Bănie, la doar câteva zile după ce a eliminat formația antrenată de Elias Charalambous din Cupa României. Oltenii au prins curaj și speră să cucerească în cele din urmă titlul.

Sorin Cârțu a vorbit despre victoria de pe ”Oblemenco” și a recunoscut că una dintre marile sale dorințe este ca gruparea roș-albastră să ajungă și ea în play-off.

Sorin Cârțu exultă după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Victoria Craiovei contra celor de la FCSB l-a entuziasmat pe Sorin Cârțu, care speră la un sezon de vis pentru formația antrenată de Filipe Coelho. Oficialul din Bănie a vorbit despre jocul câștigat cu scorul de 1-0.

În același timp, acesta a recunoscut că prezența FCSB-ului în play-off ar dinamita și mai tare lupta pentru titlu, asta deși consideră că actuala campioană are șanse mici să cucerească un nou trofeu.

„Dacă îi aveam pe Baiaram și pe Nsimba în repriza a doua îi țineam mai departe de poarta noastră. Că s-a văzut o diferență. În prima repriză am jucat mai bine decât FCSB, dar au avut câteva zvâcniri care puteau însemna ceva. Dacă nu era atent portarul sau dacă Cisotti avea mai multă șansă când a șters mingea aia cu capul. Dar am avut o primă repriză bună și o puteam termina într-un avantaj mai mare.