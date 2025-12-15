"Dă-i, mă, contractul să semneze!" Gigi Becali a confirmat mutarea. Fotbalistul şi-a dat acordul până în vară - Antena Sport

Gigi Becali a bătut palma cu Malcom Edjouma pentru un nou contract. Fotbalistul şi-a dat acordul şi semnează prelungirea până la finalul sezonului, a anunţat Gigi Becali.

Patronul FCSB i-a transmis lui Meme Stoica să parafeze actele şi a povestit cum au decurs negocierile. “A venit băiatul, că ‘Domn’e, aș sta până în vară’. Am zis ‘Mihai, dă-i contractul să vadă dacă Becali zice la mișto sau e adevărat. I-am zis ca recunoștință, nu că mai am nevoie de el. E recunoștință, faptul că am câștigat meciul ăla și cu el, că a schimbat soarta meciului, că el a schimbat soarta meciului, ce să mai? El la mijlocul terenului a schimbat șmecheria.

Și atunci i-am zis Da. Zice Domn’e, chiar e adevărat? Da, mă, da, e adevărat. Aș sta până în vară. Am zis Mihai, ca să vadă că e adevărat, să nu spună că e vrăjeală, dă-i, mă, contractul să semneze pe 6 luni și gata. Nu știu dacă a semnat, i-am zis să-i facă. Am promis. Aici e vorba de recunoștință, nu stăm acum să vorbim de Edjouma”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Edjouma a ajuns la FCSB în 2022 de la FC Botoșani pentru suma de 350.000 de euro. La FCSB, Edjouma a evoluat în 121 de meciuri şi a marcat 18 goluri.