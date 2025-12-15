Helmut Marko, atac la Christian Horner: "Dacă ar fost demis mai devreme, Max Verstappen ar fi fost campion" - Antena Sport

Helmut Marko, co-fondator al Red Bull Racing alături de Dietrich Mateschitz, s-a despărţit săptămâna trecută de echipa austriacă. Marko mai avea contract cu Red Bull până la finalul anului 2026, iar varianta oficială este că a dorit să se retragă. Cu toate acestea, există şi voci care susţin că acesta a fost îndepărtat din echipă.

Sezonul acesta a fost unul extrem de complicat pentru Red Bull. Max Verstappen nu a mai câştigat titlul mondial, chiar dacă a luptat pentru acesta până la ultima cursă, iar Christian Horner a fost dat afară de la echipă în luna iulie, după ce a fost team principal timp de 20 de ani.

Helmut Marko, cuvinte grele la adresa lui Christian Horner: “Trebuia să facem ceva”

Prima parte a sezonului a fost extrem de problematică pentru Red Bull, dar echipa a reuşit să îşi revină şi să îl ajute pe Max Verstappen să lupte până în ultima etapă pentru titlul mondial.

La câteva zile după despărţirea de Red Bull, Helmut Marko a venit cu un verdict categoric. Acesta este de părere că Max Verstappen ar fi obţinut al cincilea titlu mondial dacă Horner ar fi fost înlăturat mai devreme de la echipă:

“Trebuia să facem ceva pentru că prestaţiile noastre pe circuit erau slabe. Dacă am fi făcut asta mai devreme (n.r. demiterea lui Horner), am fi reuşit să reparăm lucrurile şi să ne revenim mai repede anul acesta, iar Max Verstappen ar fi fost campion mondial. Sunt absolut convins de asta”, a declarat Helmut Marko, citat de motorsport.com.