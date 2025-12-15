S-a retras un colos! Katrine Lunde: "Sunt pur şi simplu mândră" - Antena Sport

Katrine Lunde a declarat că este atât “tristă” că îşi încheie cariera internaţională, cât şi “mândră” de realizările ei, duminică, după ce la 45 de ani a câştigat al treilea său titlu mondial în finala cu Germania de la Rotterdam (23-20), scrie AFP.

“Desigur, pe de o parte sunt tristă, dar astăzi sunt pur şi simplu mândră de ceea ce am realizat şi de ceea ce am realizat cu toate aceste super fete”, a declarat Lunde presei după victoria finala Mondialului din Germania şi Olanda.

Katrine Lunde s-a retras la 45 de ani

“Mă simt incredibil de bine”, a adăugat Lunde, care este, de asemenea, triplă campioană olimpică şi septuplă campioană europeană cu Norvegia şi de şapte ori câştigătoare a Ligii Campionilor cu clubul său.

“Da, sunt multe titluri. Fiecare înseamnă atât de mult; este greu să le aminteşti pe toate şi să spui care este cel mai special. În spatele fiecărei medalii, există multă muncă grea – din partea tuturor – şi multe sacrifici”, a mai spus ea.

“Am putut aborda acest Campionat Mondial cu linişte sufletească. Sunt evident foarte mândră că am performat la acest nivel în acest ultim turneu”, a adăugat Lunde, care joacă la Steaua Roşie Belgrad şi a fost desemnată pentru a doua oară cea mai bună jucătoare a Campionatului Mondial.