Stephen Curry, o nouă prestaţie magistrală! A înscris 48 de puncte, dar Golden State Warriors a pierdut - Antena Sport

Stephen Curry, una din legendele încă active din NBA, alături de LeBron James şi Kevin Durant, a înscris 48 de puncte pentru Golden State Warriors, dar nu a putut împiedica înfrângerea echipei sale în faţa lui Portland Trail Blazers, cu 131-136, duminică, în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.

Din cele 48 de puncte, Curry a înscris 12 de la mare distanţă, repetând o performanţă pe care a mai atins-o de cinci ori. Dar în ciuda demonstraţiei cvadruplului campion al NBA şi a unui avantaj în sferturile trei şi patru, Golden State a încheiat prin a pierde în faţa lui Portland Trail Blazers, pentru care principalii marcatori au fost Jerami Grant (35 puncte) şi Shaedon Sharpe (35 puncte).

Golden State rămâne pe locul 8 în Conferinţa de Vest (13 victorii-14 înfrângeri).

Rezultate consemnate duminică:

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 120-117

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 127-82

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 117-103

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 104-114

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 111-119

Indiana Pacers – Washington Wizards 89-108

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 20 victorii şi 5 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder cu 25 victorii şi două înfrângeri în acest sezon.