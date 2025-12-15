Stephen Curry, o nouă prestaţie magistrală! A înscris 48 de puncte, dar Golden State Warriors a pierdut - Antena Sport

Stephen Curry, una din legendele încă active din NBA, alături de LeBron James şi Kevin Durant, a înscris 48 de puncte pentru Golden State Warriors, dar nu a putut împiedica înfrângerea echipei sale în faţa lui Portland Trail Blazers, cu 131-136, duminică, în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.
Din cele 48 de puncte, Curry a înscris 12 de la mare distanţă, repetând o performanţă pe care a mai atins-o de cinci ori. Dar în ciuda demonstraţiei cvadruplului campion al NBA şi a unui avantaj în sferturile trei şi patru, Golden State a încheiat prin a pierde în faţa lui Portland Trail Blazers, pentru care principalii marcatori au fost Jerami Grant (35 puncte) şi Shaedon Sharpe (35 puncte).
Stephen Curry, 48 de puncte împotriva lui Portland Trail Blazers
Golden State rămâne pe locul 8 în Conferinţa de Vest (13 victorii-14 înfrângeri).
Rezultate consemnate duminică:
- Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 120-117
- Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 127-82
- Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 117-103
- Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 104-114
- Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 111-119
- Indiana Pacers – Washington Wizards 89-108
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 20 victorii şi 5 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder cu 25 victorii şi două înfrângeri în acest sezon.
