Cristi Chivu, „pe val” la Inter. Românul, desemnat din nou antrenorul lunii în Serie A - Antena Sport

Cristi Chivu trece printr-o perioadă excelentă la Inter. Tehnicianul român a fost desemnat din nou cel mai bun antrenor al lunii din Serie A, după rezultatele înregistrate de nerazzurri.
Inter e lider în Serie A, după 22 de etape disputate. Trupa lui Cristi Chivu are 52 de puncte, cu cinci mai multe față de ocupanta locului secund, rivala AC Milan.
Cristi Chivu, antrenorul lunii ianuarie în Serie A
Este pentru a doua oară consecutiv când Cristi Chivu este desemnat în Italia antrenorul lunii, după parcursul excelent al lui Inter din campionat.
Premiul a fost decis de un juriu format din directori din mass-media sportivă, ei evaluând fiecare antrenor în funcție de rezultatele, jocul și spiritul sportiv al fiecărei echipe în parte.
„15 goluri marcate în șase meciuri în ianuarie, cu opt jucători diferiți care au înscris, statistici care evidențiază forma excelentă a echipei Inter. Echipa lui Chivu joacă cu pasiune, afișând un stil de joc modern, intens și dinamic, întrucât punctele forte individuale ale jucătorilor contribuie întotdeauna la succesul echipei în ansamblu.
Antrenorul Nerazzurri, deja premiat cu titlul de Antrenorul lunii decembrie, conduce echipa cu claritate și determinare, demonstrând o excelentă înțelegere tactică și obținând cele mai bune rezultate de la fiecare jucător, o combinație crucială pentru a naviga în restul unui sezon lung și dificil”, a transmis CEO-ul Serie A, Luigi de Siervo, conform site-ului oficial al lui Inter.
Cristian Chivu is the Philadelphia Coach of the Month for January 👏🏆 pic.twitter.com/5WS2inDP0I
— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 30, 2026
În ianuarie, în Serie A, Inter le-a învins pe Bologna (3-1), Parma (2-0), Lecce (1-0), Udinese (1-0), Pisa (6-2) și a remizat cu Napoli (2-2).
