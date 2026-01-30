Anunţul uriaş al lui Lindsey Vonn după ce a suferit o căzătură cu doar o săptămână înaintea startului JO! - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul uriaş al lui Lindsey Vonn după ce a suferit o căzătură cu doar o săptămână înaintea startului JO!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 20:11

Anunţul uriaş al lui Lindsey Vonn după ce a suferit o căzătură cu doar o săptămână înaintea startului JO!

Lindsey Vonn într-o competiţie / Profimedia Images

Lindsey Vonn a suferit o accidentare la genunchiul stâng, vineri, în ultima sa cursă de coborâre înainte de Jocurile Olimpice, dar a declarat că încă speră să se recupereze la timp pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, relatează AP.

Este un moment foarte dificil, cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice… dar dacă există un lucru pe care ştiu să-l fac, acela este să revin”, a scris americanca în vârstă de 41 de ani pe Instagram, la câteva ore după ce a fost transportată cu elicopterul pentru a fi examinată medical. „Visul meu olimpic nu s-a sfârşit”.

Lindsey Vonn nu renunţă la participarea la Jocurile Olimpice după căzătură: “Visul meu olimpic nu s-a sfârşit”

Vonn a fost a treia schioare care a suferit un accident în cursa de Cupă Mondială de la Crans-Montana, când a pierdut controlul în timpul aterizării după un salt şi a ajuns în plasele de siguranţă din partea superioară a traseului.

Ea s-a ridicat după ce a primit îngrijiri medicale timp de aproximativ cinci minute, aparent în dureri şi folosindu-şi beţele pentru a se stabiliza. Vonn a schiat apoi încet până la linia de sosire, oprindu-se de câteva ori pe parcurs şi ţinându-se de genunchiul stâng.

Astăzi am căzut în cursa de coborâre din Elveţia şi m-am rănit la genunchiul stâng. Discut situaţia cu medicii şi echipa mea şi voi continua să fac alte examene”, a scris Vonn într-o postare pe Instagram. „Vă mulţumesc pentru toată dragostea şi sprijinul acordat. Vă voi oferi mai multe informaţii când le voi avea.

Cursa, care s-a desfăşurat în condiţii dificile, cu vizibilitate redusă, a fost anulată după accidentul lui Vonn.

Sportiva americană, una dintre cele mai mari vedete ale Jocurilor, a intrat şchiopătând într-un cort pentru a primi îngrijiri medicale, înainte de a fi transportată cu elicopterul, atârnând de un cablu de ridicare, însoţită de două persoane.

Accidentul s-a produs exact cu o săptămână înainte de ceremonia de deschidere de la Milano Cortina.

