Anunţul uriaş al lui Lindsey Vonn după ce a suferit o căzătură cu doar o săptămână înaintea startului JO! - Antena Sport

Lindsey Vonn a suferit o accidentare la genunchiul stâng, vineri, în ultima sa cursă de coborâre înainte de Jocurile Olimpice, dar a declarat că încă speră să se recupereze la timp pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, relatează AP.

„Este un moment foarte dificil, cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice… dar dacă există un lucru pe care ştiu să-l fac, acela este să revin”, a scris americanca în vârstă de 41 de ani pe Instagram, la câteva ore după ce a fost transportată cu elicopterul pentru a fi examinată medical. „Visul meu olimpic nu s-a sfârşit”.

Vonn a fost a treia schioare care a suferit un accident în cursa de Cupă Mondială de la Crans-Montana, când a pierdut controlul în timpul aterizării după un salt şi a ajuns în plasele de siguranţă din partea superioară a traseului.

Ea s-a ridicat după ce a primit îngrijiri medicale timp de aproximativ cinci minute, aparent în dureri şi folosindu-şi beţele pentru a se stabiliza. Vonn a schiat apoi încet până la linia de sosire, oprindu-se de câteva ori pe parcurs şi ţinându-se de genunchiul stâng.

„Astăzi am căzut în cursa de coborâre din Elveţia şi m-am rănit la genunchiul stâng. Discut situaţia cu medicii şi echipa mea şi voi continua să fac alte examene”, a scris Vonn într-o postare pe Instagram. „Vă mulţumesc pentru toată dragostea şi sprijinul acordat. Vă voi oferi mai multe informaţii când le voi avea.”