"Dacă Haaland se ceartă cu Guardiola și zice că e stelist de mic" Mihai Stoica, anunț savuros despre transferurile iernii la FCSB - Antena Sport

Reclamă

Mihai Stoica asigură că, dacă va fi adus şi Antwi, nu vor mai fi purtate discuţii cu alţi jucători. Marius Ştefănescu nu mai este sub „radarul” lui Gigi Becali.

„Am cam închis cu transferurile. În vară este altă perioadă. Am fost ca oamenii gospodari. Iarna am făcut car şi s-a cam ansamblat carul. Chiar, căruţele aveau roată de rezervă? Nu prea ţin minte.

Reclamă

Dacă se ceartă Haaland cu Guardiola şi zice că e stelist de mic, e clar că îl luăm, dar nu cred că se va întâmpla asta„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro.

Elias Charalambous, semnal de alarmă după primele două transferuri făcute de Gigi Becali

Prezent la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Hermannstadt, Charalambous a recunoscut că abia aşteaptă să îi aibă în lot pe Baba Alhassan şi Luis Phelipe. Totuşi, i-a avertizat că vor avea mult de muncă pentru a fi titulari la FCSB.

”O să îl avem în echipă (n.r. pe Baba Alhassan), trebuie să vină și să ne arate ce am văzut până acum la el. Trebuie să lupte pentru locul lui așa cum fac și ceilalți jucători din echipă.

Reclamă

Este un jucător care știe fotbal, este foarte puternic și acoperă foarte bine mijlocul datorită vitezei sale. Cred că ne trebuie acest tip de jucător și cred că ne va ajuta. Pe Phelipe l-am văzut, este diferit de Alhassan. Este tehnic și poate juca în toate pozițiile din față. Va veni aici și va trebui să se lupte pentru locul său”, a declarat Elias Charalambous. În conturile lui Hermannstadt vor intra 600.000 de euro pentru Baba Alhassan. Sibienii vor păstra şi 20% dintr-un viitor transfer. Alhassan va fi titular la mijlocul terenului, alături de Darius Olaru şi Adrian Şut. Pentru transferul brazilianului Phelipe, latifundiarul din Pipera a plătit suma de 200.000 de euro. De asemenea, cei de la Poli Iași și-au păstrat și 20 de procente dintr-un eventual viitor transfer.