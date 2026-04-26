“Dacă muncești, Dumnezeu te răsplătește”. Reacția lui Alex Musi după “eurogolul” marcat în Dinamo – Rapid 3-1

Alex Musi a fost unul dintre jucătorii lui Dinamo care au oferit reacții după victoria categorică de pe Arena Națională contra lui Rapid, scor 3-1. Fotbalistul s-a arătat mulțumit că el și colegii săi au reușit să treacă peste supărarea generată de eliminarea din Cupa României și a vorbit despe lupta pentru un loc de cupe europene.
Dinamo a învins-o pe Rapid cu 3-1 în derby-ul de pe Arena Națională și a obținut primul său succes în fața giuleștenilor după o pauză de 11 ani. Reușitele lui Milanov, Cîrjan și Musi au decis soarta partidei, cel din urmă marcând fabulos cu o “torpilă” la colțul scurt.
Declarația lui Alexandru Musi după Dinamo – Rapid
După meci, fotbalistul venit în vară de la FCSB a vorbit despre ce s-a întâmplat pe teren și implicit victoria venită după eșecul cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României. Musi a vorbit și despre munca depusă zi de zi, după care a făcut un apel către colegii săi: 12 puncte din 12 rămase pentru un loc de cupe europene.
Întrebat dacă reușita respectivă a fost cea mai frumoasă din cariera sa, extrema a spus că prefera golul marcat contra Universității Cluj etapa trecută.
“Este o victorie frumoasă, mai ales că nu i-am mai învins din 2015. Mă bucur pentru mine, pentru băieţi. Am primit golul ăla în ultimele două minute. Din păcate nu am putut să ajungem în finala Cupei. A fost o dezamăgire mare, dar am vorbit cu băieţii, cu staff-ul, să mergem înainte.
Muncesc în fiecare zi la antrenamente. Dacă munceşti, Dumnezeu te răsplăteşte şi uite ce se întâmplă. (n.r. Întrebat de golul marcat) Cel cu ‘U’ Cluj a fost cel mai frumos din cariera mea.
Trebuie să luptăm pentru cupele europene. Mai avem 4 meciuri, trebuie să le câştigăm pe toate. Am pierdut foarte multe meciuri pe final, pe greşelile noastre“, a spus extrema alb-roșiilor, potrivit digisport.ro.
