Dan Nistor a semnat un nou contract! Anunţ de ultimă oră - Antena Sport

Reclamă

Dan Nistor i-a „înţepat” pe fanii lui U Cluj după „remontada” cu Rapid

Dan Nistor i-a „înţepat” pe fanii lui U Cluj după „remontada” cu Rapid, din etapa a 17-a a Ligii 1. Ardelenii au fost conduşi cu 2-0 în startul partidei, dar au reuşit să întoarcă rezultatul. Nistor a fost integralist în prima victorie obţinută de U Cluj, în faţa Rapidului, după o pauză de 8 ani. Aşteaptă să vadă tribunele pline şi pe Cluj Arena.

Reclamă

„A fost un meci destul de greu, cu un public senzaţional. Din punctul meu de vedere e cel mai tare din Liga 1. Cred că acel gol pe care l-am marcat pe finalul primei reprize ne-a dat moral. La pauză am fost muştruluiţi de Mister. Ne-a spus să fim aceeaşi echipă, ne-a dat încredere. Cred că trebuie să lucrăm mai mult la finalizare. Ratăm mult. Am o vârstă destul de înaintată, m-am motivat. Am trecut peste acea ratare. Eu sincer îmi doresc foarte mult să îmi ajut echipa. Dacă va fi o convocare la naţională, va fi foarte bine. Vreau să îmi ajut echipa să urce în clasament, merită!

E o victorie de moral, o victorie bună şi aştept şi eu la meciurile de acasă să văd acele tribune pline!„, a declarat Dan Nistor la digisport.ro.

Golurile au fost marcate de Papeau (14) şi Ioniţă (24) pentru Rapid şi Popa ((40)), Chipciu (55) şi Stoica (73) pentru Universitatea Cluj.

Reclamă

RAPID: Moldovan – Braun, Săpunaru, Iacob, Borza (Onea – 88)– Al. Albu, Kait (Soni -65), Ioniţă (Tsoumou – 77)– Papeau (El Savvy – 77), Borja Valle, Funsho (Cîrjan – 88). Antrenor: Cristiano Bergodi U CLUJ: Iliev – G. Simion, Masoero, Piţian, Vătăjelu – Doukoure (Filip – 82 ), Fossati (Oancea, 31)– I. Stoica (Ilie – 89), Nistor, Chipciu – D. Popa (Popadiuc – 81). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău