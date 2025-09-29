Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj - CFR Cluj 2-2: "Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi" - Antena Sport

Dan Nistor (37 de ani) şi-a avertizat serios colegii de echipă după derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-2. Oaspeţii au deschis scorul, “Şepcile roşii” au marcat apoi două goluri, dar nu au reuşit să câştige, Lorenzo Biliboc egalând în minutul 58.

Dan Nistor a vorbit despre ce i s-a întâmplat lui Sepsi sezonul trecut, care a fost, la un moment dat, aproape de play-off, dar în cele din urmă a retrogradat. Nistor a transmis că nu vrea ca U Cluj să ajungă precum formaţia covăsneană.

Dan Nistor: “Nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat la Sepsi”

“(n.r: Un rezultat bun sau sunteţi supăraţi?) Din punctul meu de vedere, sunt supărat. Pe CFR nu i-am văzut de foarte mult timp în halul acesta. Îmi pare rău pentru ei, dar îmi pare mai rău pentru noi, pentru că n-am putut să câştigăm, să le facem o bucurie suporterilor aceştia minunaţi. Trebuie să câştigăm azi, am avut destule ocazii. Aşa se întâmplă, ai 2-1, dacă nu faci 3-1, 4-1 te pedepseşte. Iar pe final, poate veni o fază fixă, ceva şi poţi să pierzi şi meciul. Asta e viaţa, trebuie să învăţăm din greşeli şi să mergem mai departe.

Problema mare a fost, nu vreau să par penibil, un mare factor a fost accidentarea mea şi a lui Alex. Trebuie să mergem înainte, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut mai puţin bine şi de mâine încolo să o luăm de la capăt.

Suntem în blocaj. Nu putem să trecem. Sper să ne revenim şi să urcăm în clasament, pentru că se apropie şi echipele din spate. Aţi văzut ce a păţit Sepsi anul trecut, nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat acolo.