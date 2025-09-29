Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj - CFR Cluj 2-2: "Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi" - Antena Sport

Dan Nistor (37 de ani) şi-a avertizat serios colegii de echipă după derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-2. Oaspeţii au deschis scorul, “Şepcile roşii” au marcat apoi două goluri, dar nu au reuşit să câştige, Lorenzo Biliboc egalând în minutul 58.
Dan Nistor a vorbit despre ce i s-a întâmplat lui Sepsi sezonul trecut, care a fost, la un moment dat, aproape de play-off, dar în cele din urmă a retrogradat. Nistor a transmis că nu vrea ca U Cluj să ajungă precum formaţia covăsneană.
Dan Nistor: “Nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat la Sepsi”
“(n.r: Un rezultat bun sau sunteţi supăraţi?) Din punctul meu de vedere, sunt supărat. Pe CFR nu i-am văzut de foarte mult timp în halul acesta. Îmi pare rău pentru ei, dar îmi pare mai rău pentru noi, pentru că n-am putut să câştigăm, să le facem o bucurie suporterilor aceştia minunaţi. Trebuie să câştigăm azi, am avut destule ocazii. Aşa se întâmplă, ai 2-1, dacă nu faci 3-1, 4-1 te pedepseşte. Iar pe final, poate veni o fază fixă, ceva şi poţi să pierzi şi meciul. Asta e viaţa, trebuie să învăţăm din greşeli şi să mergem mai departe.
Problema mare a fost, nu vreau să par penibil, un mare factor a fost accidentarea mea şi a lui Alex. Trebuie să mergem înainte, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut mai puţin bine şi de mâine încolo să o luăm de la capăt.
Suntem în blocaj. Nu putem să trecem. Sper să ne revenim şi să urcăm în clasament, pentru că se apropie şi echipele din spate. Aţi văzut ce a păţit Sepsi anul trecut, nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat acolo.
(n.r: Deci te uiţi şi în jos) Normal, mi-e frică. La fotbal se pot întâmpla multe lucruri. Chiar dacă e o echipă bună, cu jucători de valoare, dar când eşti cu nasul pe sus şi nu respecţi fotbalul s-ar putea să-ţi dea nana.
(n.r: Ai toate şansele să devii jucătorul cu cele mai multe meciuri în campionat, să îl depăşeşti pe Dănciulescu) Danciu e prietenul meu, face familia mea. Dacă va fi să îl depăşesc, cu mare drag îl voi invita la acele meciuri, când îl voi egala şi îl voi depăşi”, a declarat Dan Nistor pentru digisport.ro după U Cluj – CFR Cluj 2-2.
Universitatea Cluj – CFR Cluj 2-2
Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a 11-a din Liga 1.
Oaspeţii de la CFR au deschis scorul în minutul 9, când Djokovic a înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Cordea. Gazdele de la U au egalat în minutul 34, prin Mikanovic, care a profitat de o pasă excelentă primită de la Nistor, pentru ca după numai trei minute „şepcile roşii” să treacă la conducere, odată cu golul marcat de Jovo Lukic. Louis Munteanu a avut o „sclipire” în minutul 45, cu un şut din careu, respins de Gertmonas, iar gazele au replicat prin ocazia lui Postolachi, din minutul 54.
Minutul 58 a adus golul egalizator, marcat de Biliboc, şi derbiul Clujului, dintre U şi CFR s-a terminat 2-2.
Universitatea este pe 9, cu 14 puncte, în timp ce CFR, cu 9 puncte, ocupă poziaţia a 13-a.
U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu (Miguel Silva 76) – Artean, Drammeh (D. Codrea 65) – Postolachi (Macalou 69), Nistor (Fabry 77), El Sawy (Bota 65) – Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău
CFR CLUJ: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Fică 71), Djokovic (Korenica 46), T. Keita – Cordea (Emerllahu 46), L. Munteanu (Cernigoi 88), Biliboc (V. Kun 76). ANTRENOR: Andrea Mandorlini
Cartonaşe galbene: Lukic 48 / Muhar 33
Arbitri: Marian Barbu – George Neacşu, Laszlo Bucsi
Arbitri VAR: Sorin Costreie – Romică Bîrdeş
