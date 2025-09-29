Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj - CFR Cluj 2-2: "Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi”

Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi”

Publicat: 29 septembrie 2025, 23:28

Comentarii
Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi

Dan Nistor / Profimedia Images

Dan Nistor (37 de ani) şi-a avertizat serios colegii de echipă după derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-2. Oaspeţii au deschis scorul, “Şepcile roşii” au marcat apoi două goluri, dar nu au reuşit să câştige, Lorenzo Biliboc egalând în minutul 58.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Nistor a vorbit despre ce i s-a întâmplat lui Sepsi sezonul trecut, care a fost, la un moment dat, aproape de play-off, dar în cele din urmă a retrogradat. Nistor a transmis că nu vrea ca U Cluj să ajungă precum formaţia covăsneană.

Dan Nistor: “Nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat la Sepsi”

“(n.r: Un rezultat bun sau sunteţi supăraţi?) Din punctul meu de vedere, sunt supărat. Pe CFR nu i-am văzut de foarte mult timp în halul acesta. Îmi pare rău pentru ei, dar îmi pare mai rău pentru noi, pentru că n-am putut să câştigăm, să le facem o bucurie suporterilor aceştia minunaţi. Trebuie să câştigăm azi, am avut destule ocazii. Aşa se întâmplă, ai 2-1, dacă nu faci 3-1, 4-1 te pedepseşte. Iar pe final, poate veni o fază fixă, ceva şi poţi să pierzi şi meciul. Asta e viaţa, trebuie să învăţăm din greşeli şi să mergem mai departe.

Problema mare a fost, nu vreau să par penibil, un mare factor a fost accidentarea mea şi a lui Alex. Trebuie să mergem înainte, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut mai puţin bine şi de mâine încolo să o luăm de la capăt.

Suntem în blocaj. Nu putem să trecem. Sper să ne revenim şi să urcăm în clasament, pentru că se apropie şi echipele din spate. Aţi văzut ce a păţit Sepsi anul trecut, nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat acolo.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Deci te uiţi şi în jos) Normal, mi-e frică. La fotbal se pot întâmpla multe lucruri. Chiar dacă e o echipă bună, cu jucători de valoare, dar când eşti cu nasul pe sus şi nu respecţi fotbalul s-ar putea să-ţi dea nana.

(n.r: Ai toate şansele să devii jucătorul cu cele mai multe meciuri în campionat, să îl depăşeşti pe Dănciulescu) Danciu e prietenul meu, face familia mea. Dacă va fi să îl depăşesc, cu mare drag îl voi invita la acele meciuri, când îl voi egala şi îl voi depăşi”, a declarat Dan Nistor pentru digisport.ro după U Cluj – CFR Cluj 2-2.

Universitatea Cluj – CFR Cluj 2-2

Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a 11-a din Liga 1.

Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegalAvion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
Reclamă

Oaspeţii de la CFR au deschis scorul în minutul 9, când Djokovic a înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Cordea. Gazdele de la U au egalat în minutul 34, prin Mikanovic, care a profitat de o pasă excelentă primită de la Nistor, pentru ca după numai trei minute „şepcile roşii” să treacă la conducere, odată cu golul marcat de Jovo Lukic. Louis Munteanu a avut o „sclipire” în minutul 45, cu un şut din careu, respins de Gertmonas, iar gazele au replicat prin ocazia lui Postolachi, din minutul 54.

Minutul 58 a adus golul egalizator, marcat de Biliboc, şi derbiul Clujului, dintre U şi CFR s-a terminat 2-2.

Universitatea este pe 9, cu 14 puncte, în timp ce CFR, cu 9 puncte, ocupă poziaţia a 13-a.

U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu (Miguel Silva 76) – Artean, Drammeh (D. Codrea 65) – Postolachi (Macalou 69), Nistor (Fabry 77), El Sawy (Bota 65) – Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

CFR CLUJ: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Fică 71), Djokovic (Korenica 46), T. Keita – Cordea (Emerllahu 46), L. Munteanu (Cernigoi 88), Biliboc (V. Kun 76). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Cartonaşe galbene: Lukic 48 / Muhar 33

Arbitri: Marian Barbu – George Neacşu, Laszlo Bucsi

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Romică Bîrdeş

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Observator
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
23:26
Andrea Mandorlini a făcut praf regula U21, după remiza cu U Cluj: „Ceva halucinant”
23:15
LIVE VIDEOArouca – Porto 0-3. Liderul din Liga Portugal a marcat două goluri în 10 oameni
23:03
VIDEOMoment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League
22:55
U Cluj – CFR Cluj 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul Ardealului
22:46
VideoImagini de senzaţie înainte de Genoa – Lazio! Fanii au cântat “You’ll Never Walk Alone” sub privirile lui Şucu
22:16
Imagini de colecţie! Florin Piersic, invitat de onoare la derby-ul U Cluj – CFR Cluj! Scenografia “Şepcilor roşii”
Vezi toate știrile
1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 3 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 4 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 5 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 6 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”