Dan Petrescu a semnat cu CFR Cluj! Revenire de senzaţie a "Bursucului" în Liga 1. Detaliile contractului - Antena Sport

„(n.r.: Sunteţi aşteptat la Cluj, aşa se zvoneşte Şi Rapid, Craiova v-ar dori) E bine când se vorbeşte de tine. Nu sunt robot, să mă duc direct la o echipă în momentul ăsta. Am nevoie de puţină pauză şi e normal. Nu prea am mai văzut meciuri din România, nu prea mai ştiu ce e aici, decât rezultatele. Nu am mai urmărit niciun meci, că nu am avut unde.

(n.r: Vă e dor de CFR Cluj?) Ce întrebare e asta? Mi-e dor de fotbal, asta e clar. La CFR Cluj m-am simţit bine tot timpul. Dacă voi merge acolo, e clar că mă duc ca acasă.

(n.r: Veţi merge la meci?) Am nevoie de o pauză”, a declarat Dan Petrescu pe aeroport, la întoarcerea în România.