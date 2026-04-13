Dani Coman a răbufnit după meci. Probleme cu banii la FC Argeş? “Trag un semnal de alarmă”

Radu Constantin Publicat: 13 aprilie 2026, 20:51

FC Argeş a reuşit să încheie la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a patra din play-off-ul Ligii 1.

La finalul partidei, Dani Coman a răbufnit şi a cerut tuturor care sunt implicaţi la FC Argeş să asigure un buget necesar ca echipa să performeze în campionat.

“Chiar dacă nu a fost un meci spectaculos, noi am jucat la victorie.

Este adevărat că îmi doresc să câştigăm trofee, îmi doresc să avem şi noi un buget care să ne permită şi să ne putem lupta cu echipe care au bugete de patru ori mai mari decât al nostru. Ştiu că nu e uşor, sperăm să avem inteligenţa necesară să înţelegem că e nevoie de bani.

Fotbal fără bani se face, dar performanţă fără bani, nu. Îmi doresc ca oamenii care ar putea face mai mult să înţeleagă că avem neoie acum, nu când se face noul stadion. Noi avem acum nevoie dacă vrem să performăm şi să nu fim echipa perdantă a campionatului. Avem nevoie de buget ca să facem performanţă. Trag un semnal de alarmă, că această echipă merită mai mult. Eu, Dani Coman, mai mult nu pot face”, a declarat oficialul argeşenilor pentru Digi Sport.

