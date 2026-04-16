Daniel Işvanca Publicat: 16 aprilie 2026, 16:15

Dani Coman nu se dezminte după ce a fost suspendat o lună de FRF: Dacă cineva crede că îmi va închide gura.."

Dani Coman / Sportpictures

Președintele celor de la FC Argeș a primit o suspendare uriașă din partea Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal, după atacul pe care l-a lansat împotriva arbitrului Radu Petrescu.

Dani Coman nu a primit bine vestea suspendării și a avut un nou atac asupra arbitrajului românesc. Mai mult decât atât, acesta a transmis că nu va renunța să conteste public deciziile eronate.

Dani Coman: „Unii consideră că sunt Dumnezeii arbitrajului”

Dani Coman a fost suspendat o lună de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, ba mai mult, președintele celor de la FC Argeș a primit și o amendă pentru declarațiile făcute la adresa lui Radu Petrescu.

Chiar și așa, oficialul „vulturilor violeți” a transmis că această pedeapsă nu îl va face să renunțe în a mai analiza deciziile de arbitraj, mai ales cele împotriva piteștenilor.

„Nu am primit vestea foarte bine. Personal, mă așteptam să fie doar o amendă. Până la urmă, asta este decizia și trebuie să mi-o asum, indiferent dacă îmi convine sau nu. Prima sancțiune a fost după raportul de joc, iar cea de acum a fost pentru că FRF și CCA au făcut memoriu.

S-au judecat declarațiile pe care le-am dat. Dar dacă cineva crede că îmi va închide gura, se înșală amarnic. La fel voi fi sau poate mai dur, dacă se vor mai face greșeli împotriva echipei pe care o conduc.

Să mai aibă puțină răbdare oamenii, că se vor schimba multe și în arbitraj. Unii consideră că sunt Dumnezeii arbitrajului sau că dețin adevărul absolut. Se înșală. Nu vreau să nominalizez pe cineva”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro

