Istvan Kovacs a fost programat la un meci tare din etapa a cincea a Ligii 1

Dacă în Spania arbitrajul românului Istvan Kovacs din meciul Barcelonei cu cu Atletico Madrid (0-2), din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, încă naşte tenisiuni, în Liga 1 se bucură de credit total. El a fost delegat pentru un alt meci tare. Este vorba de partida de vineri, dintre FC Argeş şi CFR Cluj.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a cincea a Superligii:
Oţelul Galaţi – UTA Arad, ora 17.30, play-out
Arbitri: Cristian Moldoveanu – Bucsi Imre-Laszlo, Ionuţ Neacşu – Constantin Olaru
Camera VAR: Marcel Bîrsan, Andrei Chivulete
Observatori: Corneliu Fecioru, Romulus Chihaia
FC Argeş – CFR Cluj, ora 20.30
Arbitri: Istvan Kovacs – Tunyogi Ferencz, Alexandru Ioan Corb – Gabriel Mihuleac
Camera VAR: Iulian Dima, Lucian Rusandu
Observatori: Andrei Ioniţă, Mircea Călin.
- Ce spune Neluțu Varga despre plecarea lui Pancu la Rapid
- Ricardo Cadu revine la CFR Cluj! Iuliu Mureşan pregăteşte o mutare surpriză
- Jucătorii ameninţă cu proteste la un club din Liga 1 din cauza restanţelor salariale
- Dani Coman, suspendat o lună de FRF! Ce a făcut preşedintele celor de la FC Argeş
- 2 milioane de euro pentru Jovo Lukic. Ofertă surpriză pentru jucătorul lui U Cluj