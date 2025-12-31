Amenzi uriașe pentru Daniel Bîrligea! Suma scoasă din buzunar de atacantul de la FCSB, după clinciurile cu arbitri - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit la finalul acestui an despre sancțiuni pe care le va aplica tuturor jucătorilor care încasează cartonașe galbene sau sunt eliminați. Patronul roș-albaștrilor a luat foc, mai ales după ce Daniel Bîrligea a văzut cartonașul roșu în confruntarea cu Hermannstadt.

Acum, conducerea a aplicat mai multe amenzi jucătorilor, finanțatorul echipei fiind nemulțumit de faptul că „elevii” lui Elias Charalambous încasează cartonașe strict pentru proteste la adresa deciziilor arbitrilor.

Daniel Bîrligea, lider în clasamentul celor mai sancționați jucători de la FCSB

Episodul de la Sibiu l-a adus pe Daniel Bîrligea în vizorul lui Gigi Becali, care l-a amenințat atunci cu amenzi usturătoare pentru felul prostesc în care s-a scos din joc la meciul cu Hermannstadt.

La următoarea acțiune a echipei naționale, acesta a marcat în disputa cu Bosnia și a celebrat într-un stil care l-a scos din sărite și pe Mihai Stoica, simulând că acordă un cartonaș.

Potrivit gsp.ro, oficialii roș-albaștrilor nu au glumit când au promis amenzi, iar sursa citată menționează că vârful campioanei este lider într-un clasament al sancțiunilor, cu amenzi totale de până la 40.000 de euro.