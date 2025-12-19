Matvei Safonov a egalat recordul lui Helmut Duckadam cu fractură! Anunţul lui PSG după performanţa incredibilă - Antena Sport

Omul meciului împotriva echipei Flamengo, miercuri, în Qatar, portarul rus al PSG, Matvei Safonov, a apărat cele 4 penalty-uri cu o fractură la mâna stângă, pe care a suferit-o în timpul meciului. El va fi indisponibil câteva săptămâni. Kang-in Lee şi Bradley Barcola sunt menţionaţi şi ei în comunicatul medical al clubului Paris Saint-Germain.

“Matvei Safonov suferă de o fractură la mâna stângă în urma finalei Cupei Intercontinentale. Starea lui va fi reevaluată în 3-4 săptămâni“, se arată în comunicatul PSG.

Safonov a apărat cele 4 penalty-uri din finala Cupei Intercontinentale având fractură la mâna stângă!

“Lee Kang-In va fi indisponibil câteva săptămâni după ce a suferit o accidentare la coapsa stângă în meciul împotriva echipei Flamengo. Bradley Barcola urmează un tratament pentru oboseală musculară”, a precizat PSG.

Autor al unei performanţe extraordinare împotriva echipei Flamengo (1-1 după prelungiri, 2-1 la lovituri de departajare) miercuri, în Qatar, în finala Cupei Intercontinentale, portarul internaţional rus (17 selecţii), în vârstă de 26 de ani, a relansat dezbaterea pentru postul de titular în poarta echipei pariziene după ceea ce a fost „prima mare finală din cariera (sa)”. El a apărat miercuri patru penalty-uri, egalând recordul regretatului Helmut Duckadam, din finala de la Sevilla.

Safonov a profitat de accidentarea lui Lucas Chevalier la Monaco (1-0) pentru a juca patru meciuri. Chevalier era apt pentru ultimele două, dar Luis Enrique l-a ales pe Safonov. Acum, Safonov este, la rândul său, pe lista accidentaţilor.