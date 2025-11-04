Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice”

Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice”

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 17:56

Comentarii
Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: Sunt deschis la orice”

Daniel Bîrligea / Profimedia

Daniel Bîrligea se află deja la al doilea sezon în tricoul celor de la FCSB, iar atacantul și-a trecut deja în palmares două trofee alături de campioana României. Mai mult decât atât, vârful a avut evoluții apreciate și la nivel european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu șapte reușite în actuala stagiune pentru gruparea pregătită de Elias Charalambous, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a comentat anunțul făcut de patronul Gigi Becali, privind acea ofertă din Major League Soccer venită la adresa sa.

Danie Bîrligea, deschis în privința unui transfer în America

Cumpărat anul trecut pentru trei milioane de euro de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea nu ar spune ”nu” unui transfer în străinătate. Atacantul celor de la FCSB a comentat posibilitatea unei plecări în SUA.

Gigi Becali a anunțat după meciul cu Universitatea Cluj că are o ofertă de 7 milioane de euro pentru vârful de 25 de ani, iar clubul interesat de acesta ar fi din Major League Soccer. Bîrligea a reacționat și a transmis care sunt principalele sale obiective.

„Cu ofertele nu este treaba mea, eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine și cât mai serios. Vreau să ajut echipa, să aducem puncte, să mai aducem un campionat, să devenim din nou campioni.

Reclamă
Reclamă

Momentan mă gândesc doar la asta. Nu am intenții să plec sau să mă gândesc la o plecare. Momentan sunt aici, am contract foarte lung și vreau să dau totul pentru această echipă. Sunt aspecte care se vor lua în calcul precum familia, dar eu, personal, am luat decizia la 18 ani să plec, să îmi fac cariera. Oriunde m-ar duce cariera, acolo mă duc.

(n. r. despre oferta din State) Și mai departe! E un campionat foarte bun, e o experiență nouă. Sunt deschis la orice”, a declarat atacantul celor de la FCSB, potrivit gsp.ro.

  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea
Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoareParizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Observator
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
19:45
LIVE SCORESlavia Praga – Arsenal şi Napoli – Frankfurt se joacă ACUM. Liverpool – Real Madrid, la 22:00, cu Istvan Kovacs arbitru
19:45
Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
19:42
“Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off!
19:02
Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
18:37
BREAKING NEWSLovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer
18:30
Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor”
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 4 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 5 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”