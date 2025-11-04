Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice” - Antena Sport

Daniel Bîrligea se află deja la al doilea sezon în tricoul celor de la FCSB, iar atacantul și-a trecut deja în palmares două trofee alături de campioana României. Mai mult decât atât, vârful a avut evoluții apreciate și la nivel european.
Cu șapte reușite în actuala stagiune pentru gruparea pregătită de Elias Charalambous, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a comentat anunțul făcut de patronul Gigi Becali, privind acea ofertă din Major League Soccer venită la adresa sa.
Danie Bîrligea, deschis în privința unui transfer în America
Cumpărat anul trecut pentru trei milioane de euro de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea nu ar spune ”nu” unui transfer în străinătate. Atacantul celor de la FCSB a comentat posibilitatea unei plecări în SUA.
Gigi Becali a anunțat după meciul cu Universitatea Cluj că are o ofertă de 7 milioane de euro pentru vârful de 25 de ani, iar clubul interesat de acesta ar fi din Major League Soccer. Bîrligea a reacționat și a transmis care sunt principalele sale obiective.
„Cu ofertele nu este treaba mea, eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine și cât mai serios. Vreau să ajut echipa, să aducem puncte, să mai aducem un campionat, să devenim din nou campioni.
Momentan mă gândesc doar la asta. Nu am intenții să plec sau să mă gândesc la o plecare. Momentan sunt aici, am contract foarte lung și vreau să dau totul pentru această echipă. Sunt aspecte care se vor lua în calcul precum familia, dar eu, personal, am luat decizia la 18 ani să plec, să îmi fac cariera. Oriunde m-ar duce cariera, acolo mă duc.
(n. r. despre oferta din State) Și mai departe! E un campionat foarte bun, e o experiență nouă. Sunt deschis la orice”, a declarat atacantul celor de la FCSB, potrivit gsp.ro.
- 5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea
