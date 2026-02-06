Ilie Dumitrescu a remarcat un titular de la FCSB, după succesul cu Botoşani: "Din alt film" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a lăudat un titular de la FCSB, după victoria cu 2-1 cu Botoşani, din etapa a 25-a din Liga 1. Fostul internaţional l-a lăudat pe Valentin Creţu (37 de ani), care a avut o evoluţie solidă în duelul de pe Arena Naţională.
Valentin Creţu a fost titular în partida cu moldovenii, având o ocazie uriaşă în prima repriză. El a lovit bara moldovenilor, după un şut de senzaţie, din interiorul careului.
Ilie Dumitrescu l-a remarcat pe Valentin Creţu, după FCSB – Botoşani 2-1
Ilie Dumitrescu a declarat că Valentin Creţu a fost “din alt film”, în partida cu Botoşani. “Mister” a transmis că fundaşul şi-a adus aportul pe fază ofensivă, lăudându-l şi pe Mamadou Thiam, cel care a deschis scorul în minutul 42.
“O primă repriză excelentă, mă așteptam și la o reacție a Botoșaniului. Au intrat foarte bine Ongenda și Kovtalyuk. Faza golului 2 al FCSB-ului este una excelentă. Unul dintre remarcații mei în seara asta e Crețu. Parcă e alt Crețu, mi s-a părut din alt film!
Modul în care a interpretat fazele, acțiuni unu contra unu, cu dezinvoltură, a creat superioritate. Nu-l laud des pe fază ofensivă, dar când merită, o fac. Victorie meritată a FCSB-ului, și-au intrat în rol anumiți jucători: Crețu, Radunovic, Tănase, Olaru. Thiam, foarte bine, a făcut un meci excelent.
Un jucător care a crescut mult, e o soluție pentru postul de număr 9. A intrat și Alhassan, activ. Sunt importante cele 3 puncte. O primă repriză de top și mi-a plăcut reacția la 1-1″, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.
FCSB s-a apropiat la doar două puncte de play-off, după victoria cu Botoşani, acumulând 37 de puncte. În următoarea etapă, campioana se va duela cu Oţelul, în deplasare, gălăţenii fiind şi ei în cursa pentru calificarea în play-off, cu cinci etape rămase de disputat din retur.
