Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: "N-au ce să-i facă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: “N-au ce să-i facă”

Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: “N-au ce să-i facă”

Publicat: 1 septembrie 2025, 0:02

Comentarii
Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: N-au ce să-i facă

Daniel Bîrligea, la FCSB/ Profimedia

Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională pentru duelurile cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu canadienii va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea a fost trimis în teren, în CFR Cluj – FCSB 2-2, după pauză, în locul lui Mamadou Thiam. El a rezistat însă pe teren doar 12 minute, fiind ulterior înlocuit de Denis Alibec.

Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională

Daniel Bîrligea făcea parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru partidele României de la începutul lunii septembrie. Gigi Becali a transmis, la finalul meciului cu CFR Cluj, că atacantul nu va mai merge la naţională.

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că accidentarea suferită de Bîrligea nu este una gravă, însă tot nu-i va permite să evolueze în partidele cu Canada şi Cipru.

“Bîrligea nu e grav. Eu vă spun un lucru…ce, îl mai ia la naţională. Nu e grav, dar ce să-i facă la naţională. Cum să joace accidentat. Dacă suntem în criză, d-aia nu mai pot eu de echipa naţională. O să joace Olaru sau Şut, credeţi asta? N-au cum să joace”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş, după CFR -FCSB 2-2

Gigi Becali a anunţat după CFR – FCSB 2-2 că îl scoate din lot pe Vlad Chiricheş. Mijlocaşul de 37 de ani a greşit la primul gol al ardelenilor şi a fost scos de pe teren după 29 de minute. Becali susţine că îi va propune lui Chiri să rămână în club.

“Nu greşeala de la gol l-a scos de pe teren. Nu mai juca nimic. De ce să fie deranjat? A fost foarte civilizat. A zâmbit, normal că nu îi place. Şi dacă era deranjat, ce mă interesează pe mine că se superă un jucător? Eu o să îi propună să rămână în club. Nu are rost să rămână în lot. Avem nevoie noi de jucători

Eşti fundaş central, ai jucat. Trebuie să sară la cap. Nu a fost numai asta. Fuge de joc, nu mai are putere, nu mai are încredere în el. Avem nevoie de puncte. Dacă nu ne dăm viaţa pe teren..”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Cât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşeCât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său
Observator
Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
Fanatik.ro
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
23:59
VIDEOSanta Clara – Estrela se joacă ACUM. Ianis Stoica, introdus în teren! Alverca – Benfica 1-2
23:59
Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
23:51
Inter – Udinese 1-2! Elevii lui Cristi Chivu, pas greșit în Serie A! Puncte importante pentru echipa lui Sava
23:43
Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş, după CFR -FCSB 2-2: “Îi propun să rămână în club”
23:42
Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2. Denis Alibec, “certat” de Elias Charalambous
23:42
Cristi Balaj, prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2: “Și eu mi l-aș fi acordat”
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali vrea să cumpere marca “Steaua”! Suma pe care e dispus să o plătească
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko