Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: "N-au ce să-i facă" - Antena Sport

Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională pentru duelurile cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu canadienii va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00.
Daniel Bîrligea a fost trimis în teren, în CFR Cluj – FCSB 2-2, după pauză, în locul lui Mamadou Thiam. El a rezistat însă pe teren doar 12 minute, fiind ulterior înlocuit de Denis Alibec.
Daniel Bîrligea făcea parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru partidele României de la începutul lunii septembrie. Gigi Becali a transmis, la finalul meciului cu CFR Cluj, că atacantul nu va mai merge la naţională.
Patronul FCSB-ului a dezvăluit că accidentarea suferită de Bîrligea nu este una gravă, însă tot nu-i va permite să evolueze în partidele cu Canada şi Cipru.
“Bîrligea nu e grav. Eu vă spun un lucru…ce, îl mai ia la naţională. Nu e grav, dar ce să-i facă la naţională. Cum să joace accidentat. Dacă suntem în criză, d-aia nu mai pot eu de echipa naţională. O să joace Olaru sau Şut, credeţi asta? N-au cum să joace”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2.
Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş, după CFR -FCSB 2-2
Gigi Becali a anunţat după CFR – FCSB 2-2 că îl scoate din lot pe Vlad Chiricheş. Mijlocaşul de 37 de ani a greşit la primul gol al ardelenilor şi a fost scos de pe teren după 29 de minute. Becali susţine că îi va propune lui Chiri să rămână în club.
“Nu greşeala de la gol l-a scos de pe teren. Nu mai juca nimic. De ce să fie deranjat? A fost foarte civilizat. A zâmbit, normal că nu îi place. Şi dacă era deranjat, ce mă interesează pe mine că se superă un jucător? Eu o să îi propună să rămână în club. Nu are rost să rămână în lot. Avem nevoie noi de jucători
Eşti fundaş central, ai jucat. Trebuie să sară la cap. Nu a fost numai asta. Fuge de joc, nu mai are putere, nu mai are încredere în el. Avem nevoie de puncte. Dacă nu ne dăm viaţa pe teren..”, a spus Becali, citat de digisport.ro.