Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: "N-au ce să-i facă" - Antena Sport

Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională pentru duelurile cu Canada şi Cipru.

Daniel Bîrligea a fost trimis în teren, în CFR Cluj – FCSB 2-2, după pauză, în locul lui Mamadou Thiam. El a rezistat însă pe teren doar 12 minute, fiind ulterior înlocuit de Denis Alibec.

Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională

Daniel Bîrligea făcea parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru partidele României de la începutul lunii septembrie. Gigi Becali a transmis, la finalul meciului cu CFR Cluj, că atacantul nu va mai merge la naţională.

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că accidentarea suferită de Bîrligea nu este una gravă, însă tot nu-i va permite să evolueze în partidele cu Canada şi Cipru.

“Bîrligea nu e grav. Eu vă spun un lucru…ce, îl mai ia la naţională. Nu e grav, dar ce să-i facă la naţională. Cum să joace accidentat. Dacă suntem în criză, d-aia nu mai pot eu de echipa naţională. O să joace Olaru sau Şut, credeţi asta? N-au cum să joace”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2.