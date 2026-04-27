Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu a făcut marele anunț după victoria cu U Cluj: „Sunt convins că se vor face și eforturi”

Daniel Pancu a făcut marele anunț după victoria cu U Cluj: „Sunt convins că se vor face și eforturi”

Daniel Işvanca Publicat: 27 aprilie 2026, 17:12

Comentarii
Daniel Pancu a făcut marele anunț după victoria cu U Cluj: „Sunt convins că se vor face și eforturi"

Daniel Pancu / Sportpictures

CFR Cluj a reintrat în lupta pentru câștigarea titlului după victoria cu Universitatea Cluj, însă Daniel Pancu a rămas cu picioarele pe pământ după confruntarea din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul ardelenilor a surprins și după fluierul final, la flash-interviu, dar ulterior a explicat și în ce condiții va continua pe banca CFR-ului din sezonul următor.

Daniel Pancu: „Asta s-a pierdut”

CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, iar în funcție de rezultatul partidei dintre FC Argeș și olteni, Daniel Pancu speră, de ce nu, chiar și la câștigarea titlului.

În același timp, tehnicianul a explicat și în ce condiții ar fi pe banca celor de la CFR Cluj și din sezonul următor.

„Dacă terminăm pe locul trei, doi sau unu, 100%. Contractul se prelungește pe încă doi ani. Dacă nu reușim calificarea în cupele europene, chiar dacă există intenții bune din partea clubului, nu știu. Ar însemna financiar, eu mă gândesc la financiar. Europa înseamnă eforturi mari și nejucând în Europa nu știu câte eforturi se vor face. 

Reclamă
Reclamă

Îmi doresc foarte mult Europa, pentru că sunt convins că se vor face și eforturi. Asta s-a pierdut, prezența în ultimii 3 ani în grupe. 

Avem jucători buni, câțiva foarte buni, dar clubul va trebui să investească în jucători buni și tineri. Dinamo o face foarte bine, dar putem aduce și portughezi, francezi foarte tineri și buni. 

Acum e Cadu care o să fie cel mai implicat, președintele, Bogdan Mara, iar apoi urmez eu. Bogdan Mara m-a sunat și m-a anunțat că îmi vor trimite jucători să-i văd”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Cea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmărileCea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmările
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
Observator
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”
Fanatik.ro
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”
17:00

Programul complet al Marelui Premiu de la Miami. Cursa e duminică (22:50, Antena 1 şi AntenaPLAY)
16:52

Crina Pintea, prima reacție după tragerea la sorți a Final Four-ului Ligii Campionilor: „Vom juca cu inima”
16:49

Foto„Unde erai când a marcat Sparwasser?” Ziua în care Germania de Est a învins Germania de Vest la Cupa Mondială
16:42

Adrian Mutu nu a iertat pe nimeni de la Rapid, după eșecul cu Dinamo: „Nu sunt atât de inteligenți”
16:38

Elias Charalambous a aterizat în România! Se va întâlni cu Gigi Becali! Ce a spus despre întoarcerea la FCSB
16:26

NEWS ALERTCSM București, duel cu Metz în Final Four-ul Ligii Campionilor! „Tigroaicele”, în fața unei performanțe uriașe
Vezi toate știrile
1 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 2 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 3 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 4 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 5 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 6 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor