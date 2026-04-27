Daniel Pancu a făcut marele anunț după victoria cu U Cluj: „Sunt convins că se vor face și eforturi”

CFR Cluj a reintrat în lupta pentru câștigarea titlului după victoria cu Universitatea Cluj, însă Daniel Pancu a rămas cu picioarele pe pământ după confruntarea din Gruia.
Tehnicianul ardelenilor a surprins și după fluierul final, la flash-interviu, dar ulterior a explicat și în ce condiții va continua pe banca CFR-ului din sezonul următor.
Daniel Pancu: „Asta s-a pierdut”
CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, iar în funcție de rezultatul partidei dintre FC Argeș și olteni, Daniel Pancu speră, de ce nu, chiar și la câștigarea titlului.
În același timp, tehnicianul a explicat și în ce condiții ar fi pe banca celor de la CFR Cluj și din sezonul următor.
„Dacă terminăm pe locul trei, doi sau unu, 100%. Contractul se prelungește pe încă doi ani. Dacă nu reușim calificarea în cupele europene, chiar dacă există intenții bune din partea clubului, nu știu. Ar însemna financiar, eu mă gândesc la financiar. Europa înseamnă eforturi mari și nejucând în Europa nu știu câte eforturi se vor face.
Îmi doresc foarte mult Europa, pentru că sunt convins că se vor face și eforturi. Asta s-a pierdut, prezența în ultimii 3 ani în grupe.
Avem jucători buni, câțiva foarte buni, dar clubul va trebui să investească în jucători buni și tineri. Dinamo o face foarte bine, dar putem aduce și portughezi, francezi foarte tineri și buni.
Acum e Cadu care o să fie cel mai implicat, președintele, Bogdan Mara, iar apoi urmez eu. Bogdan Mara m-a sunat și m-a anunțat că îmi vor trimite jucători să-i văd”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.
