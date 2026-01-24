Daniel Pancu a interzis un cuvânt înainte de FCSB - CFR Cluj: "Nu pronunţaţi! Nu mă interesează" - Antena Sport

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu vrea să audă de play-off, înaintea meciului pe care echipa sa îl va disputa duminică seară, pe Arena Naţională, contra FCSB-ului. Foste campioane ale României în ultimii ani, FCSB şi CFR Cluj se află în situaţii delicate, ambele în afara locurilor de play-off în acest moment.

Cele două echipe sunt vecine de clasament în acest moment. FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce clujenii ocupă poziţia a 10-a, cu 29 de puncte. Această situaţie face ca meciul de duminică de pe Arena Naţională să fie unul crucial pentru ambele formaţii, în perspectiva calificării în play-off la finalul sezonului regulat.

Daniel Pancu nu vrea să audă de play-off, înaintea meciului FCSB – CFR Cluj: “Refuz”

Cu toate acestea, Daniel Pancu nu este sigur că echipa sa va încheia sezonul regulat în primele şase, nici măcar dacă va câştiga toate meciurile rămase de disputat. Pancu încearcă să vadă şi lucrurile pozitive, în eventualitatea în care CFR Cluj va fi nevoită să joace în play-out. Locurile 7 şi 8 vor avea şansa de a se califica în cupele europene:

“Eu refuz să vorbesc de cuvântul ăla de care vorbește toată lumea (n.r- play-off), pentru că… Cu toții credem, dar ar fi echivalent cu un nou titlu. Sau cu o minune. Nu pronunțați cuvântul play-off pentru că pe mine nu mă interesează. Eu nu sunt convins că ne vom califica chiar dacă batem tot până la finalul sezonului regulat. Nu sunt convins la cum e situația asta. Dacă vom câștiga tot, cred că tot cu emoții ne vom califica.

Nu se termină fotbalul cu play-off-ul sau play-out. Dacă termini pe primele două locuri, poți ajunge în cupele europene. Dar nu se termină fotbalul dacă CFR nu e în play-off. Va fi un an din care vom avea de învățat, ca să nu mai repetăm greșelile. Sigur, locul nostru e în play-off, dar așa e fotbalul”, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu FCSB.