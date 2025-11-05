Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni” - Antena Sport

Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă la CFR Cluj și a fost întrebat și despre posibilele plecări ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Antrenorul a declarat că nu a fost primită nicio ofertă oficială pentru cei doi.

Gigi Becali i-a pus pe lista de transferuri pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, pentru perioada de mercato din iarnă. Patronul FCSB-ului ar fi dispus să ofere suma de 5,5 milioane de euro pentru cei doi jucători ai rivalei.

Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB

Daniel Pancu a subliniat faptul că Gigi Becali și Neluțu Varga au o relație bună și discută des, însă crede că nu se pune problema ca cei doi titulari ai clujenilor să semneze cu campioana, în iarnă.

„Nu. Ați văzut că cei doi patroni sunt prieteni, vorbesc destul de des între ei. Dacă ei au avut discuții, e posibil, dar discuțiile nu au ajuns la club. Nu cred că va fi. Nici pentru Emerllahu.

FCSB are un lot destul de valoros. Nu vreau să comentez. Oficial, nu a venit nimic la Cluj, nici la patron”, a declarat Daniel Pancu, la prima conferință de presă ca antrenor al CFR-ului.