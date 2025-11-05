Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni” - Antena Sport

Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă la CFR Cluj și a fost întrebat și despre posibilele plecări ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Antrenorul a declarat că nu a fost primită nicio ofertă oficială pentru cei doi.
Gigi Becali i-a pus pe lista de transferuri pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, pentru perioada de mercato din iarnă. Patronul FCSB-ului ar fi dispus să ofere suma de 5,5 milioane de euro pentru cei doi jucători ai rivalei.
Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB
Daniel Pancu a subliniat faptul că Gigi Becali și Neluțu Varga au o relație bună și discută des, însă crede că nu se pune problema ca cei doi titulari ai clujenilor să semneze cu campioana, în iarnă.
„Nu. Ați văzut că cei doi patroni sunt prieteni, vorbesc destul de des între ei. Dacă ei au avut discuții, e posibil, dar discuțiile nu au ajuns la club. Nu cred că va fi. Nici pentru Emerllahu.
FCSB are un lot destul de valoros. Nu vreau să comentez. Oficial, nu a venit nimic la Cluj, nici la patron”, a declarat Daniel Pancu, la prima conferință de presă ca antrenor al CFR-ului.
Și Gigi Becali a oferit declarații despre cele două transferuri dorite la FCSB, mărturisind că are „convenții” cu Neluțu Varga, însă nu poate dezvălui totul până în perioada de mercato de iarnă.
„Deci, Nelu Varga, eu sunt prieten cu el, avem niște convenții, nu putem să spunem tot. Nu putem să spunem tot, perioada de transferuri începe în ianuarie. Domnu’ Naum, nu sunt omul care să mintă, dar convin și eu anumite lucruri cu prietenii mei.
Cu Nelu Varga am câștigat bani, nu pot să răspund la întrebările astea. Nu știu dacă are necazuri sau nu din punct de vedere financiar. Emerllahu e jucător valoros, de perspectivă. Știu și eu diplomații din astea. Cât de sincer sunt, există lucruri pe care nu pot să le spun”, a spus patronul campioanei, conform digisport.ro.
