Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni”

Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Patronii sunt prieteni”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 18:24

Comentarii
Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: Patronii sunt prieteni”

Daniel Pancu, în timpul unui meci/ Profimedia

Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă la CFR Cluj și a fost întrebat și despre posibilele plecări ale lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Antrenorul a declarat că nu a fost primită nicio ofertă oficială pentru cei doi. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali i-a pus pe lista de transferuri pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, pentru perioada de mercato din iarnă. Patronul FCSB-ului ar fi dispus să ofere suma de 5,5 milioane de euro pentru cei doi jucători ai rivalei. 

Daniel Pancu, anunț despre posibilele transferuri ale lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 

Daniel Pancu a subliniat faptul că Gigi Becali și Neluțu Varga au o relație bună și discută des, însă crede că nu se pune problema ca cei doi titulari ai clujenilor să semneze cu campioana, în iarnă.  

Nu. Ați văzut că cei doi patroni sunt prieteni, vorbesc destul de des între ei. Dacă ei au avut discuții, e posibil, dar discuțiile nu au ajuns la club. Nu cred că va fi. Nici pentru Emerllahu. 

FCSB are un lot destul de valoros. Nu vreau să comentez. Oficial, nu a venit nimic la Cluj, nici la patron”, a declarat Daniel Pancu, la prima conferință de presă ca antrenor al CFR-ului. 

Reclamă
Reclamă

Și Gigi Becali a oferit declarații despre cele două transferuri dorite la FCSB, mărturisind că are „convenții” cu Neluțu Varga, însă nu poate dezvălui totul până în perioada de mercato de iarnă. 

Deci, Nelu Varga, eu sunt prieten cu el, avem niște convenții, nu putem să spunem tot. Nu putem să spunem tot, perioada de transferuri începe în ianuarie. Domnu’ Naum, nu sunt omul care să mintă, dar convin și eu anumite lucruri cu prietenii mei. 

Cu Nelu Varga am câștigat bani, nu pot să răspund la întrebările astea. Nu știu dacă are necazuri sau nu din punct de vedere financiar. Emerllahu e jucător valoros, de perspectivă. Știu și eu diplomații din astea. Cât de sincer sunt, există lucruri pe care nu pot să le spun”, a spus patronul campioanei, conform digisport.ro. 

Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 gradeVremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Observator
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala Ungariei: „Plecarea sa era deja anticipată”
Fanatik.ro
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala Ungariei: „Plecarea sa era deja anticipată”
19:13
Inter – Kairat Almaty LIVE TEXT (22:00). Vlad Dragomir e titular în Pafos – Villareal (19:45)
19:07
Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
18:44
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
18:37
„Noi nu respectăm oamenii”. Ilie Năstase, discurs manifest după ce Emeric Ienei a murit
18:30
VideoGrand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei
18:07
EXCLUSIVIulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Acesta este visul meu”
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”