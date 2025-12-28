Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: "Am și confirmarea" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: "Am și confirmarea"

Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: "Am și confirmarea"

Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: “Am și confirmarea”

Alex Masgras Publicat: 28 decembrie 2025, 11:06

Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: Am și confirmarea

Mihai Stoica și Louis Munteanu / Colaj Sport Pictures

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit din nou despre Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj a agitat spiritele de sărbători, atunci când a fost fotografiat purtând tricoul rivalei roș-albastre, în cadrul unui eveniment la Vaslui.

În 2025 s-a vorbit de mai multe ori despre un eventual transfer al lui Munteanu la FCSB, iar după apariția imaginilor de Crăciun, Gigi Becali a părut dispus să reia negocierile cu Neluțu Varga, chiar dacă Iuliu Mureșan a anunțat că nu se pune problema unui transfer, chiar și după această escapadă a lui Munteanu.

Mihai Stoica susține că nu există varianta Louis Munteanu la FCSB: “Nu aș sta pe gânduri! L-aș alege pe Bîrligea”

În ceea ce îl privește pe Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB a dat de înțeles că nu se pune problema unui transfer. Pe lângă prețul mare cerut de Neluțu Varga, dar și salariul uriaș dorit de jucător, care a negociat în trecut cu Gigi Becali, FCSB îl are pe Bîrligea, atacant mult mai valoros pentru campioană, potrivit lui Mihai Stoica:

“Cred că nu există varianta asta. Nu există pentru că preţul e prohibitiv. Pentru că el deja a avut nişte discuţii cu Gigi şi a ajuns la nişte sume fantasmagorice la salariu. Poate că noi mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea.

Eu văd altfel fotbalul. Am spus din start, mi-ai cerut să fac o comparaţie între Bîrligea şi Louis Munteanu şi am zis că n-aş sta pe gânduri. Am zis că l-aş alege pe Bîrligea. Bîrligea nu renunţă niciodată.

Are toate calităţile. Louis Munteanu este un jucător mult mai rafinat, cu execuţii mult mai bune din careu, dar asta contează prea puţin. Cel mai important astăzi, şi am primit şi o confirmare, am avut o întâlnire de dimineaţă cu Cosmin Olăroiu şi mi-a spus doar de asta, intensitate, intensitate, intensitate.

Cu Bîrligea poţi să faci pressing, Bîrligea poate să se bată în dueluri aeriene, poate să joace cu spatele la poartă, poate să joace cu faţa la poartă, poate să ceară mingea în adâncime. Poate să se apere.

Chiar şi la ultimele meciuri, la meciul cu Rapid a respins mingea cu capul din careul nostru. Este un jucător complet, nu la fel de rafinat ca Louis, dar nu ştiu dacă rafinamentul este atât de important la o echipă cum suntem noi”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament" 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 4 Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: "Ne-am strâns mâna! E liber" 5 „Pleci de la FCSB?" Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui 6 Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul
