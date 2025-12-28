Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: "Am și confirmarea" - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit din nou despre Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj a agitat spiritele de sărbători, atunci când a fost fotografiat purtând tricoul rivalei roș-albastre, în cadrul unui eveniment la Vaslui.

În 2025 s-a vorbit de mai multe ori despre un eventual transfer al lui Munteanu la FCSB, iar după apariția imaginilor de Crăciun, Gigi Becali a părut dispus să reia negocierile cu Neluțu Varga, chiar dacă Iuliu Mureșan a anunțat că nu se pune problema unui transfer, chiar și după această escapadă a lui Munteanu.

Mihai Stoica susține că nu există varianta Louis Munteanu la FCSB: “Nu aș sta pe gânduri! L-aș alege pe Bîrligea”

În ceea ce îl privește pe Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB a dat de înțeles că nu se pune problema unui transfer. Pe lângă prețul mare cerut de Neluțu Varga, dar și salariul uriaș dorit de jucător, care a negociat în trecut cu Gigi Becali, FCSB îl are pe Bîrligea, atacant mult mai valoros pentru campioană, potrivit lui Mihai Stoica:

“Cred că nu există varianta asta. Nu există pentru că preţul e prohibitiv. Pentru că el deja a avut nişte discuţii cu Gigi şi a ajuns la nişte sume fantasmagorice la salariu. Poate că noi mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea.

Eu văd altfel fotbalul. Am spus din start, mi-ai cerut să fac o comparaţie între Bîrligea şi Louis Munteanu şi am zis că n-aş sta pe gânduri. Am zis că l-aş alege pe Bîrligea. Bîrligea nu renunţă niciodată.