Dănuţ Lupu, impresionat de un jucător din derby-ul Dinamo - FCSB 4-3: "În 2 ani e titular la echipa naţională" - Antena Sport

Dănuţ Lupu a rămas impresionat de un jucător care a avut o prestaţie excelentă în derby-ul Dinamo – FCSB 4-3.

Este vorba de Alexandru Musi (20 de ani), care a înscris un gol şi a scos un penalty în victoria “câinilor” cu marea rivală. Musi a fost adus la Dinamo în această vară chiar de la FCSB, în cadrul schimbului pe care campioana României l-a făcut pentru a-l transfera pe Dennis Politic (25 de ani). Gigi Becali a plătit şi 970.000 de euro pentru a-l aduce la echipa lui pe fostul căpitan al lui Dinamo.

Dănuţ Lupu: “Vă garantez că în următorii 2 ani Musi este titular la echipa naţională”

„Musi, dacă rămâne la Dinamo și continuă așa, vă garantez că în următorii 2 ani este titular la echipa națională. Are putere în picioare, e calm, nu se pierde când are mingea la picior, driblează bine, are viteză”, a declarat Dănuţ Lupu pentru fanatik.ro.

Dinamo îl dorea pe Alex Musi şi înaintea schimbului pe care l-a făcut cu campioana României pentru Politic. Nu s-a înţeles iniţial cu Gigi Becali, dar faptul că patronul FCSB-ului l-a dorit atât de mult pe Politic a deschis calea negocierilor.

Alex Musi este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 700.000 de euro. În 4 meciuri pentru Dinamo, a reuşit să marcheze 2 goluri.