De ce l-a dat Gigi Becali afară pe Cristiano Bergodi. Ce s-a întâmplat în vestiar: "Are comportamentul ăsta" - Antena Sport

În septembrie 2009, Cristiano Bergodi era demis de Gigi Becali la vestiare, cu scandal, după un meci al FCSB cu Șerif Tiraspol, scor 0-0.

La pauză scorul era 0-0, iar în momentul în care Bergodi a intrat în vestiar, Gigi Becali certa deja jucătorii. Momentul l-a înfuriat pe tehnician, care l-a dat afară pe latifundiar. Gigi Becali a recunoscut acum ce s-a întâmplat între el şi tehnicianul italian.

„Bergodi are comportamentul ăsta. Eu eram patron. Eu nu m-am certat cu el, am intrat în vestiar. Nu vorbeam cu nimeni, doar am intrat. A început să țipe. Nu e om rău, dar e irascibil. Ca atare nu e chiar așa că e prima dată și că nu știu ce.

Eu știu de ce spun lucrurile astea. Nu e vorba că am interes. Cum vorbește lumea de mine că face Becali, că face, că drege. Nu am fost eu ușă de biserică, dar să iei la bătaie pe teren jucătorii nu poți. Trebuie dată o hotărâre să fie o lecție pentru toți”, a spus Becali pentru Prima Sport.

Patronul FCSB cere sancţiuni dure. “Bine că era finalul de meci. Dacă era în minutul 50-60? Era bătaie totală? Poate să influențeze clasamentul. Trebuie să se dea o hotărâre drastică, ca să se termine cu astea”, a mai declarat Gigi Becali la Prima Sport.