Gigi Becali a dezvăluit motivul real pentru care l-a cedat pe Dennis Politic: „Inteligență. Trebuie să te gândești la toate” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit motivul real pentru care l-a cedat pe Dennis Politic (25 de ani). Mijlocașul a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt, în această iarnă, până la finalul sezonului.
Patronul campioanei și-a făcut toate calculele, înainte să ia decizia de a-l ceda pe jucătorul pentru care a plătit suma de aproape un milion de euro. Becali vrea ca Politic să o încurce pe CFR Cluj în lupta pentru calificarea în play-off.
Gigi Becali a subliniat faptul că CFR Cluj se va duela cu Hermannstadt, în următoarea rundă de Liga 1. Partida este una extrem de importantă pentru clujeni, care pot urca pe loc de play-off, în cazul unui succes.
Patronul FCSB-ului a luat în calcul acest lucru și a transmis că l-a cedat pe Politic la Hermannstadt tocmai pentru a-i încurca pe rivalii din Gruia, cu care se află în luptă directă pentru calificarea în play-off.
„(N.r. De ce l-ați dat pe Politic la Hermannstadt?) Ca să o bată pe CFR! Dennis Politic o va bate pe CFR. Trebuie să te gândești la toate. Inteligență. N-ai văzut? Să o încurce pe CFR, să ajute Hermannstadtul. Eu, cu Argeș, am nevoie de egal.
Nu avea rost să îl dau la Petrolul. Petrolul nu mai are șanse. L-am dat la Hermannstadt. A dat pasă de gol cu FC Argeș acum. L-a băgat târziu pe teren. De asta l-am dat acolo. Că joacă cu Argeș, CFR și Botoșani. Dacă l-a băgat târziu… dacă Dorinel doarme. Toate sunt calculate la milimetru”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Dennis Politic a debutat deja la Hermannstadt, el oferind o pasă decisivă în duelul pierdut de sibieni cu FC Argeș, scor 1-3, în etapa trecută de Liga 1.
