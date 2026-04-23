De ce nu e Ștefan Baiaram titular cu Dinamo. Decizia luată de Universitatea Craiova

La meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 26-a din Liga 1, Ștefan Baiaram a înjurat de un suporter al “câinilor” în drumul spre vestiare.

Ștefan Baiaram i-a răspuns acestuia și l-a scuipat. A urmat o suspendare importantă pentru fotbalist, de două etape.

Acum, clubul Universitatea Craiova a decis ca fotbalistul să nu fie titular în meciul cu Dinamo. Decizia nu are vreo legătură cu incidentele petrecute la Bucureşti, ci este consiecinţă a unor probleme medicale pe care jucătorul le-ar avea, anunţă Fanatik.ro.

Ștefan Baiaram a ieșit accidentat din meciul pe care Universitatea Craiova și Rapid l-au jucat în runda trecută, iar Coelho vrea să-l menajeze şi să nu rişte o accidentare mai gravă.

