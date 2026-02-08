"De departe cel mai bun din România" Jucătorul ridicat în slăvi de Elias Charalambous după Oţelul - FCSB 1-4! - Antena Sport

Elias Charalambous (45 de ani) a lăudat în mod special un jucător al FCSB-ului după victoria campioanei, cu 4-1, din deplasarea de la Galaţi.
Charalambous l-a numit pe Daniel Bîrligea (25 de ani) “de departe cel mai bun atacant din România”.
Elias Charalambous: “Bîrligea e de departe cel mai bun atacant din România”
“Bîrligea nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. Este de departe cel mai bun atacant din România!
Nu suntem încă în play-off, mai avem de muncit. Craiova este o echipă bună, dar cei mai importanți suntem noi. Trebuie să ne facem treaba, indiferent împotriva cui jucăm. Pe asta mă concentrez mai mult, pe jocul nostru”, a declarat Elias Charalambous pentru digisport.ro după Oţelul – FCSB 1-4.
Oţelul – FCSB 1-4
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.
Bucureştenii au început în ofensivă la Galaţi şi, după ocaziile lui Bîrligea, din minutul 2 şi Pantea, minutul 20, a căzut şi primul gol, dar marcat de Oţelul. Zhelev a înscris pentru gazde, în minutul 25, deschizând scorul şi dând speranţe tribunei. Însă oaspeţii au egalat în minutul 31, când Tănase i-a pasat excelent lui Bîrligea, iar acesta a marcat. Tănase a fost din nou servant pentru Bîrligea, în minutul 43 şi FCSB a intrat cu avantaj de un gol la pauză. Gazdele au rămas în zece din minutul 54, după eliminarea lui Zivulic pentru un fault la Bîrligea, iar elevii lui Charalambous nu au ratat momentul. Florin Tănase a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Olaru, în minutul 66, pentru ca decarul roş-albaştrilor să reuşească să înscrie în minutul 79 ultimul gol al partidei.
Oţelul – FCSB s-a încheiat 1-4 şi bucureştenii sunt pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.
