"De departe cel mai bun din România" Jucătorul ridicat în slăvi de Elias Charalambous după Oţelul - FCSB 1-4! - Antena Sport

Elias Charalambous (45 de ani) a lăudat în mod special un jucător al FCSB-ului după victoria campioanei, cu 4-1, din deplasarea de la Galaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Charalambous l-a numit pe Daniel Bîrligea (25 de ani) “de departe cel mai bun atacant din România”.

Elias Charalambous: “Bîrligea e de departe cel mai bun atacant din România”

“Bîrligea nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. Este de departe cel mai bun atacant din România!

Nu suntem încă în play-off, mai avem de muncit. Craiova este o echipă bună, dar cei mai importanți suntem noi. Trebuie să ne facem treaba, indiferent împotriva cui jucăm. Pe asta mă concentrez mai mult, pe jocul nostru”, a declarat Elias Charalambous pentru digisport.ro după Oţelul – FCSB 1-4.

Oţelul – FCSB 1-4

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.