Decizia radicală pregătită de staff-ul de la FCSB pentru noul sezon. Roș-albaștrii, pe urmele lui Gică Hagi

FCSB se pregătește pentru noul sezon, iar Marius Baciu este gata să experimenteze două noi sisteme de joc în cantonamentul din Olanda. Antrenorul venit în locul lui Mirel Rădoi în tabăra roș-albaștrilor vrea să joace atât în meciurile de pregătire atât cu o formație 3-4-3, cât și cu una 4-3-1-2, asemenea lu Gică Hagi la naționala României.
FCSB vrea să uite cât mai repede de sezonul 2025/26, în care a evoluat în premieră în play-out-ul Ligii 1. Deși roș-albaștrii și-au salvat stagiunea calificându-se în preliminariile Conference League, campionii României din 2024 și 2025 plănuiesc să modifice câteva lucruri.
Cum poate arăta FCSB cu noile sisteme pregătite de Baciu
Odată cu plecarea lui Darius Olaru la Royal Union St. Gilloise și cu posibila plecare a lui Florin Tănase în China, Marius Baciu ia în considerare să schimbe sistemul de la echipa sa. Potrivit golazo.ro, tehnicianul de 51 de ani are două variante în minte, iar ambele vor fi folosite în meciurile de pregătire în Olanda.
Prima este un sistem 4-3-1-2, asemenea celui care este utilizat și de Gică Hagi la naționala României. Anderson Ceara, fotbalistul venit de la Csikszereda în această vară, ar urma să ocupe rolul de mijlocaș în spatele celor două vârfuri, în timp ce Ricardo Pădurariu, fundașul revenit după un împrumut la Corvinul, ar putea să apară și el în primul 11.
Cum ar putea arăta FCSB în formația 4-3-1-2: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Pădurariu (Radunovic) – Cisotti, Ofri Arad, Joao Paulo – Ceara (Oct. Popescu) – Miculescu, Bîrligea;
O altă variantă luată în calcul de Baciu este un sistem cu trei fundași, mai exact un 3-4-3, în care Duarte, Dawa și Mihai Popescu ar putea să fie stoperii roș-albaștrilor în primă fază, până când Siyabonga Ngezana va reveni după operație.
Cum poate arăta FCSB cu formația 3-4-3: Tîrnovanu – Duarte, Dawa, M. Popescu – V. Crețu, Ofri Arad, Joao Paulo, Pădurariu (Radunovici) – Miculescu (Ceara), Bîrligea, Cisotti (Oct. Popescu).
FCSB va sta în Olanda în cantonament de pe 26 iunie până pe 10 iulie și va disputa două amicale, unul contra celor de la Royale Union St. Gilloise.
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