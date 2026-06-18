Decizia radicală pregătită de staff-ul de la FCSB pentru noul sezon. Roș-albaștrii, pe urmele lui Gică Hagi

FCSB se pregătește pentru noul sezon, iar Marius Baciu este gata să experimenteze două noi sisteme de joc în cantonamentul din Olanda. Antrenorul venit în locul lui Mirel Rădoi în tabăra roș-albaștrilor vrea să joace atât în meciurile de pregătire atât cu o formație 3-4-3, cât și cu una 4-3-1-2, asemenea lu Gică Hagi la naționala României.

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FCSB vrea să uite cât mai repede de sezonul 2025/26, în care a evoluat în premieră în play-out-ul Ligii 1. Deși roș-albaștrii și-au salvat stagiunea calificându-se în preliminariile Conference League, campionii României din 2024 și 2025 plănuiesc să modifice câteva lucruri.

Cum poate arăta FCSB cu noile sisteme pregătite de Baciu

Odată cu plecarea lui Darius Olaru la Royal Union St. Gilloise și cu posibila plecare a lui Florin Tănase în China, Marius Baciu ia în considerare să schimbe sistemul de la echipa sa. Potrivit golazo.ro, tehnicianul de 51 de ani are două variante în minte, iar ambele vor fi folosite în meciurile de pregătire în Olanda.

Prima este un sistem 4-3-1-2, asemenea celui care este utilizat și de Gică Hagi la naționala României. Anderson Ceara, fotbalistul venit de la Csikszereda în această vară, ar urma să ocupe rolul de mijlocaș în spatele celor două vârfuri, în timp ce Ricardo Pădurariu, fundașul revenit după un împrumut la Corvinul, ar putea să apară și el în primul 11.

Cum ar putea arăta FCSB în formația 4-3-1-2: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Pădurariu (Radunovic) – Cisotti, Ofri Arad, Joao Paulo – Ceara (Oct. Popescu) – Miculescu, Bîrligea;